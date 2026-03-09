El mercado ve un "círculo vicioso" que impide que baje la inflación

La fase 4 del programa monetario preveía una suba de demanda de pesos que no se produjo. Ahora el BCRA compra reservas pero tiene que esterilizar los pesos que emite. Los analistas no ven un cambio en lo inmediato.

En el mercado plantean que no hay condiciones monetarias para que baje la inflación.

Con mucho optimismo, el presidente Javier Milei insiste en prometer que para julio o agosto de este año la inflación se va a ubicar por debajo del 1% mensual , algo que las consultoras económicas descartan totalmente. Su hipótesis es puramente monetaria: platea que, luego del primer trimestre, se va a recomponer la demanda de dinero.

Pero los mercados no tienen claro que ello pueda ocurrir en breve. Por ahora, el Gobierno se ha metido en un círculo vicioso del que parece difícil la salida, por lo menos, dentro del marco teórico que maneja el equipo económico.

En un reciente reporte, IEB Grupo Financiero plantea que el Banco Central está "pendulando" entre dos escenarios. Cuando baja la liquidez del sistema, el BCRA acelera compras de dólares y, cuando la liquidez sube, disminuyen las intervenciones en el mercado de cambios.

"La dinámica de la compra de reservas, absorciones por operaciones de mercado abierto, el stock de 'otros pasivos' y la tasa de interés evolucionan de una manera intuitiva", afirma el reporte.

Los economistas de IEB plantean que "cuando la liquidez en el sistema es baja se ve una suba en las tasas de interés , un bajo nivel tanto del volumen en los títulos dólar linked (por menores operaciones de mercado abierto, OMAs) como del stock de 'otros pasivos' en el BCRA, al tiempo que éste último acelera sus compras de dólares, configurando el escenario 'uno' de esta explicación". "Por el contrario, cuando la liquidez es más alta, la tasa de interés es menor, las OMAs y 'otros pasivos' aumentan, y las compras de dólares disminuyen (escenario 'dos')", dice el reporte.

El estudio indica que esa dinámica "no corresponde al escenario base del BCRA establecido en los lineamientos de la fase 4 de política monetaria, donde se menciona que las compras de reservas iban a ser contra demanda de dinero y en consecuencia sin esterilizar".

dolar pesos inflacion ¿Qué pasará con la inflación en 2026?

"Lo que observamos es un cambio del escenario 'uno' al 'dos', como si se tratara de un péndulo", indica el reporte. IEB Grupo Financiero advierte que, "si bien el BCRA es exitoso en la compra y acumulación de reservas, los pesos emitidos todavía deben ser esterilizados".

"El motivo se explica al observar la demanda real de dinero, la actividad y las expectativas de inflación. La combinación de estas tres variables retrata una suerte de 'llanura' en la que no parece haber un driver claro que impulse el crecimiento", dice el informe.

No sube la demanda de dinero

A pesar de que las autoridades económicas pasaron ya 24 meses de torniquete monetario, la inflación no rompe la barrera del 2,5% mensual. Eso se debe a que no sube la demanda de pesos. Y para que se cumpla el pronóstico del presidente Javier Milei, debería producirse una reversión muy fuerte de la tendencia.

Los economistas de IEB Grupo Financiero afirman: "No vemos un aumento en la demanda de dinero que permita una política monetaria más laxa con menores y sostenidas tasas de interés aliviando la actividad y sin presionar sobre la inflación".

"Las expectativas de inflación crecientes fuerzan una política monetaria contractiva para evitar que crezcan aún más, lo que impacta en las tasas y golpea la actividad, y en consecuencia la demanda de dinero", dice el reporte, que completa al señalar que se trata de una especie de "profecía autocumplida".

El presidente habló en un canal de noticias al que asiste cada dos semanas. Allí, señaló que "a partir de julio o agosto" la inflación bajará a menos del 1% mensual. "Tranquilidad, tarde o temprano va a ocurrir", señaló el primer mandatario, quien mantiene la hipótesis de que la caída de la demanda de dinero se debe a un "ataque especulativo" previo a las elecciones de octubre.

Luis Caputo convoca un asesor uruguayo

Frente a ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, empieza a buscar nuevas recetas para apurar la baja de la inflación. Daría la impresión que mantener superávit fiscal y no emitir dinero no alcanza.

En ese sentido, anunció la incorporación a su equipo como asesor al economista uruguayo Ernesto Talvi. Talvi fue director de Política Económica del Banco Central de Uruguay y uno de los responsables de haber bajado la inflación de su país de niveles de 200% anual. El funcionario plantea que, en una primera etapa, se logró fácil bajar al 40% pero luego de ello, llegar a niveles de menos de 1% demandó cinco años.

En paralelo, Salvador Distéfano, considerado uno de los gurúes del mercado, está también lejos de las previsiones del primer mandatario: "Vamos a un escenario de más inflación y menos tasa de devaluación a corto plazo. A 12 meses vemos un equilibrio entre inflación y devaluación. Los bonos en dólares son una ganga".

El analista señala que "cuando todo hacia presumir que el mercado tomaría rumbo a nuevos máximos, hemos vuelto a los precios del año 2025, y el volumen de negocios comienza a mermar con inversores que se sienten desilusionados por este retroceso".