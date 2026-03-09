Causa $LIBRA: un querellante denunció posible filtración de información clave y pidió acceso a documentación reservada

La querella reclamó acceso a los anexos de una pericia clave sobre los dispositivos del imputado Novelli que el fiscal mantiene oculto. También solicitaron que se cite a declarar a la abogada y periodista Natalia Volosin, quien publicó el presunto borrador del acuerdo entre Javier Milei y Hayden Davis.

En el marco de la causa conocida como $LIBRA , uno de los querellantes presentó un escrito ante la fiscalía en el que advirtió sobre una posible filtración de información vinculada a una pericia clave sobre dispositivos electrónicos.

Esa pericia es la que revelaría la existencia de un acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario norteamericano Hayden Davis que estaba en un dispositivo del imputado Mauricio Novelli. Ahora se conocieron imágenes de ese borrador, publicadas por la abogada Natalia Volosín.

La presentación ante el fiscal Eduardo Taiano fue realizada por el querellante Martín Romeo, con patrocinio del abogado Nicolás Oszust, en el expediente “Milei, Javier Gerardo y otros s/ cohecho y negociaciones incompatibles”.

En el escrito se pide, entre otras medidas, tener acceso a los anexos que siguen reservados y que se convoque a prestar declaración testimonial a la abogada y periodista Volosin.

Según planteó la querella, de acuerdo a publicaciones periodísticas, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP) habría encontrado, en los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa, un archivo con un borrador de acuerdo que podrían haber firmado Milei y Hayden Davis.

En su presentación ante el fiscal, Romeo indicó que en una nota publicada por Volosin “se copia y se pega el borrador del supuesto acuerdo” y agregó que allí también se afirma que el documento “estaba en poder de la Fiscalía desde el 17 de noviembre de 2025”.

Sin embargo, el querellante sostuvo que hasta el momento de la presentación —fechada el 7 de marzo de 2026— las partes no podían acceder a ese material dentro del expediente digital.

“La realidad es que hasta el momento (…) no se desprende en el Lex 100 ningún documento al cual las partes podamos acceder para visualizar ese archivo”, señaló.

hayden-davis-javier-milei-casa-rosadajpg.webp Hayden Davis junto al presidente Javier Milei.

Posible filtración

A partir de esa situación, la querella advirtió sobre la posibilidad de que haya existido una filtración de información.

“Podríamos estar en presencia de una posible filtración de información; ya que las partes constituidas y con acceso al expediente no podemos visualizar los anexos del informe pericial confeccionados por la DATIP; sin embargo, en los sitios web públicos sí aparece esa información”, sostuvo Romeo.

Por ese motivo, pidió que la autora de la publicación sea citada “a fin de que ratifique y amplíe los dichos mencionados en la nota” en la que se difundieron los detalles del supuesto documento.

Pedido de acceso a la documentación

Además, el querellante solicitó que se autorice a su parte a extraer copias digitales de los anexos del informe pericial de la DATIP, con el objetivo de poder analizarlos en el marco del proceso.

Según planteó, el acceso a esa documentación es necesario para garantizar el derecho de defensa y la igualdad entre las partes.

“Lo que aquí se solicita es para garantizar el derecho de defensa de esta parte querellante, como así también la igualdad de armas entre todas las partes”, afirmó en el escrito.

También recordó que el Código Procesal Penal establece que el sumario es público para las partes y citó normas de la ley de derechos de las víctimas que garantizan el acceso a la documentación del expediente.