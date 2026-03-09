El Gobierno dispuso una multa millonaria contra dos gremios del transporte por incumplir conciliaciones obligatorias

La medida fue impulsada por el Ejecutivo tras la participación en el paro del 19 de febrero mientras estaba vigente una conciliación laboral.

El Gobierno dispuso multas millonarias contra los sindicatos del transporte que participaron en el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 19 de febrero. La administración de Javier Milei sancionó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con $70.000 millones y a La Fraternidad con $20.000 millones por incumplir conciliaciones obligatorias dictadas previamente por las autoridades laborales.

La decisión fue ejecutada por la Secretaría de Transporte , que depende del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello , luego de que ambos gremios se sumaran a la medida de fuerza pese a que regían procedimientos de conciliación obligatoria vigentes al momento del paro.

Según informó NA, las sanciones económicas fueron aplicadas tras una instrucción directa del presidente Javier Milei para penalizar a los sindicatos que desoyeron las conciliaciones obligatorias dictadas antes de la protesta.

En concreto, la conciliación obligatoria para la UTA había sido establecida el 10 de febrero y debía extenderse hasta el 26 del mismo mes. En el caso de La Fraternidad, el procedimiento había sido dispuesto el 4 de febrero con idéntica fecha de finalización.

Pese a ese marco legal vigente, ambos gremios decidieron adherir al paro general impulsado por la CGT , lo que derivó en la decisión oficial de aplicar sanciones económicas de gran magnitud.

La respuesta de los sindicatos: "Es una sanción política"

Consultados por Ámbito, desde la UTA se defendieron: "Quieren aplicar una sanción política, porque no pensamos como de ellos, pero no tienen ningún fundamento más allá de la cuestión política", afirmó Mario Caligari, secretario de Prensa del gremio.

Caligari afirma que no incumplieron la conciliación obligatoria porque el paro general no tenía vinculación con el conflicto salarial por el cual la Secretaría de Trabajo había dictado esa medida. Además, argumenta, la medida de fuerza fue convocada por la CGT, no por la UTA, quién solo adhirió. Tranquilo, Caligari descarta que los sumarios puedan avanzar. Estarían flojos de papeles, piensa.

PARO CGT FEBRERO 26 b Las multas fueron definidas luego de la participación en la medida de fuerza convocada por la CGT. Mariano Fuchila

Por su parte, Omar Maturano, líder de La Fraternidad, afirmó a este medio que no fueron notificados de los sumarios y pidió cautela. "Hay que esperar", dijo. Pero es de esperar que recurra a los mismos argumentos que la UTA. Vale recordar que Maturano es uno de los dirigentes más críticos del Gobierno y se ha sumado a movilizaciones del Frente Sindical Unidad (Fresu) contra la reforma laboral. En una entrevista, llegó a proponer "un paro por tiempo indeterminado" para frenar la reforma laboral.

Queda por ver si estos conflictos se agudizarán cuando el presidente Javier Milei promulgue la reforma laboral. En los cambios que introduce en la legislación, se encuentra una limitación del ejercicio de huelga, que para algunos sectores sólo podría para el 25% de una actividad. Este punto, en particular, es uno de los cuáles la CGT aspira a bloquear en la Justicia, porque lo considera "inconstitucional". Todavía los tribunales no se expidieron al respecto.