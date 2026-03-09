Marzo avanza con alta conflictividad: paros docentes, marchas del 8M y protestas contra el Gobierno + Seguir en









El tercer mes del año registra una agenda cargada de medidas de fuerza y movilizaciones. A los paros docentes que afectaron el inicio de clases se suman marchas feministas, protestas de jubilados y reclamos sindicales en distintos puntos del país.

Este lunes se esperan movilizaciones en todo el país por el Día de la Mujer. Créditos: Sol Avena y Gaby Franchini

Marzo comenzó con un clima de creciente conflictividad social, marcado por paros docentes, movilizaciones feministas y protestas de distintos sectores sindicales y sociales contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

Uno de los focos principales del conflicto se registró en el ámbito educativo. Gremios docentes realizaron paros y medidas de fuerza en reclamo por la situación salarial y el financiamiento del sistema educativo, lo que afectó el normal inicio del ciclo lectivo en varias provincias. A comienzos del mes, sindicatos agrupados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) impulsaron una huelga nacional de 24 horas en rechazo al deterioro del poder adquisitivo y a las políticas educativas del Gobierno.

A esa tensión se sumó un nuevo paro docente convocado para este lunes 9 de marzo, en adhesión al paro internacional feminista por el Día Internacional de la Mujer. La medida fue acompañada por sindicatos como UTE en la Ciudad de Buenos Aires, SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que provocó la suspensión o alteración de clases en numerosas escuelas públicas.

ni una menos jubilados mariano fuchila.jpg Mujeres se movilizarán en todo el país en el marco del 8M. Mariano Fuchila. Ámbito Financiero La jornada de protesta se enmarca además en las movilizaciones por el 8 de marzo, que incluyeron marchas y actividades en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones feministas, sindicales y sociales convocaron a una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para reclamar por igualdad de género, denunciar la violencia machista y expresar críticas a distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Paros docentes, 8M y marchas gremiales: la calle se activa en marzo El calendario de protestas no se limita al movimiento docente ni a las movilizaciones feministas. Durante la semana también se prevén marchas y concentraciones protagonizadas por sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones de jubilados, que mantienen sus reclamos por el nivel de las jubilaciones y el impacto de las medidas económicas.

uba-universidades-marcha.jfif Movilización en defensa de la educación (imagen de archivo). Para el miércoles está prevista una nueva marcha de jubilados frente al Congreso, una protesta que en los últimos meses se volvió habitual. Las organizaciones de jubilados y pensionados reclaman mejoras en los haberes y cuestionan el impacto de las medidas económicas sobre los ingresos de los adultos mayores. En paralelo, gremios estatales y sindicatos de distintos sectores mantienen asambleas, protestas y movilizaciones en rechazo a las políticas salariales y a las reformas impulsadas por la Casa Rosada, especialmente en el ámbito laboral. Las organizaciones sindicales denuncian pérdida del poder adquisitivo y advierten que podrían profundizar las medidas de fuerza si no hay avances en las negociaciones paritarias. También se anticipan nuevas protestas del sector educativo, tanto en el nivel escolar como en el universitario, donde federaciones docentes analizan medidas de fuerza y movilizaciones para reclamar financiamiento y recomposición salarial. El conflicto educativo se mantiene abierto desde el inicio del ciclo lectivo y amenaza con extenderse durante las próximas semanas. De este modo, la semana se perfila con una agenda sostenida de protestas que combina paros, concentraciones y marchas en distintos puntos del país. Con docentes, jubilados, organizaciones sociales y gremios en las calles, marzo comienza con un nivel de conflictividad que vuelve a instalar la presión social sobre el gobierno de Javier Milei.