Quita de subsidios: una localidad de Córdoba analiza cancelar el transporte público

En cuanto a la composición del canon que se abona a la empresa, "en nuestro caso la incidencia de la Nación es del 40% del canon mensual que debemos abonar. El 42% lo aporta la provincia y poco menos del 20% la municipalidad". "Nosotros abonamos a la empresa un canon mensual que en diciembre era de alrededor $19.400.000, una cifra imposible de sostener si tuviéramos que aportar $10 millones, solo manteniendo los subsidios provinciales se nos haría imposible afrontarla", planteó el intendente.

El jefe comunal insistió en que "no vamos a poder pagar y vamos a tener que sentarnos a hablar sobre una rescisión contractual. No vamos a meter a la municipalidad en un juicio, trataremos de rescindir de manera acordada con la empresa. Es la decisión política al día de la fecha, no obstante apelamos a la racionalidad y a la posibilidad de retomar el diálogo y encontrar una solución que no afecte a los vecinos de a pie, a los estudiantes, a quienes van a trabajar, a quienes desde los barrios llegan al centro comercial y de servicios".

Llaryora anunció la continuidad de beneficios en el transporte tras la quita del subsidio

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que dará continuidad a beneficios en el transporte de pasajeros tras la quita del subsidio la las tarifas de ese servicio que recibían las provincias por parte del Gobierno nacional, y calificó como "arbitraria" a la decisión tomada por el Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei. .

"No es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos. Ante la disposición del Gobierno nacional de eliminar únicamente para el interior del país los subsidios al transporte, he tomado la firme decisión de darle continuidad a las siguientes medidas", advirtió Llaryora en la red social X.

En un hilo de mensajes, el mandatario anunció que los estudiantes, maestros y profesores van a "seguir con el beneficio del Boleto Educativo Gratuito (BEG)" para de esta forma favorecer "el acceso a la educación y el acompañamiento a las familias, más aún en momentos difíciles como lo es esta profunda crisis económica que atravesamos los argentinos".

Además, informó que continuará el Boleto Obrero Social (BOS) y el Boleto Adulto Mayor (BAM) por lo que se reforzarán "las partidas presupuestarias ante la quita de los subsidios nacionales" al igual que el Boleto Social Cordobés (BSC) "para las familias que más lo necesitan".