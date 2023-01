Raquel "Kelly" Olmos: "El salario no se recupera a la velocidad que nos gustaría"

Además se refirió a cómo se refleja el proceso inflacionario en la negociación salarial, indicando que "hay que quebrar la alta nominalidad para que las paritarias sean efectivas”. “Hay una cuestión que es clara: cuando se desencadena un nivel alto de inflación, la inercia y las expectativas influyen. Son dos factores que hay que quebrar para converger a un nivel de inflación que proteja los ingresos”, propuso y expresó que el objetivo de su gestión es "reconstruir expectativas que converjan en una baja inflación”.

Entrevistada en AM 750, apuntó contra la anterior gestión al señalar que "durante el macrismo perdimos más del 20% de capacidad adquisitiva" y sostener que "reconstruir es una tarea difícil y destruir, por el contrario, fue muy rápido". Olmos remarcó que la "Argentina no puede volver a transferir divisas con fuga de capitales al exterior. Eso hipoteca al país durante décadas" y añadió que "el macrismo hablaba de creación de empleo con el ‘emprendedurismo’, nosotros estamos creando puestos de trabajo con derechos”.

La titular del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social negó la posibilidad de una reforma laboral, señalando que "no creo que los problemas del mercado de trabajo se resuelvan restando derechos”. También dejó sus impresiones sobre la gestión de Alberto Fernández, afirmando que pese "de la pandemia y de la Guerra, hemos crecido 5,8% en el nivel de empleo”. “A pesar de las restricciones, de la pandemia macrista y del COVID19, hemos hecho un gran Gobierno”, opinó.

https://twitter.com/MinTrabajoAR/status/1615821991365283840 Acuerdo paritario con el sector comercio último tramo diciembre 2022 - marzo 2023.



13% a partir de febrero

9,9% a partir de marzo

Siendo un total del 22,9% pic.twitter.com/grlzRbzTJS — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) January 18, 2023

Esta semana el sindicato de Comercio, el más numeroso del país con más de 1,2 millón de trabajadores de la actividad, cerró la revisión de la paritaria salarial firmada el año pasado con un aumento de 98% que llega, si se contempla el presentismo, al 101% con un nuevo ingreso básico de $182.700 a partir de marzo próximo.

"Las minorías intensas no ganan elecciones"

"Kelly" Olmos también dejó su visión al respecto de las elecciones de este año, entendiendo que "el peronismo debe construir un liderazgo institucional", reconociendo que "tenemos dificultades, pero tenemos que entender que los intereses fácticos que enfrentamos nos quieren llevar a mayores retrocesos. Sólo la unidad del campo Nacional y Popular es la que nos garantiza seguir en un sendero de progresividad". “El mejor candidato será el o la que gane las PASO”, concluyó.

Sobre la oposición, consideró que "las minorías intensas no ganan elecciones. Sino mirá el Partido Obrero" y que “Macri representa cabalmente un proyecto elitista y oligárquico”. En ese sentido, interpretó que el ex presidente "es una referencia inevitable para identificar el proyecto que tenemos frente al nuestro. Hay dos proyectos en pugna: uno que cree que la Argentina debe ser un lugar de extracción con una riqueza concentrada en una pequeña élite, y el nuestro, que ha demostrado que su centro dominante es el impulso a la producción, al trabajo con derechos y al valor agregado a partir del desarrollo científico y tecnológico”