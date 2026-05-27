El Ministerio de Capital Humano dio detalles de "Gemelo Digital Social", la nueva herramienta de Inteligencia Artificial

A través de simulaciones basadas en estadísticas y datos territoriales, el sistema busca evaluar escenarios sociales antes de aplicar políticas públicas.

El proyecto se realizará con equipos propios del Ministerio de Capital Humano, sin contratar empresas externas.

El Ministerio de Capital Humano presentó los primeros detalles de “Gemelo Digital Social” , una nueva herramienta basada en Inteligencia Artificial que buscará analizar, simular y anticipar escenarios sociales antes de aplicar políticas públicas .

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Las novedades se dieron a conocer a través de un comunicado oficial publicado en X (ex Twitter). Desde el organismo dirigido por Sandra Pettovello , explicaron que se encuentra en una etapa preliminar y será desarrollado íntegramente dentro de la institución, utilizando equipos técnicos propios y recursos especializados del área, sin contratar empresas externas para su implementación.

El comunicado de Capital Humano sobre la herramienta "Gemelo Digital Social"

A través de un comunicado oficial publicado en X, el Ministerio de Capital Humano explicó que “Gemelo Digital Social” será una plataforma destinada a construir modelos dinámicos capaces de analizar, explicar y proyectar fenómenos sociales complejos.

Desde la cartera señalaron que "es una representación virtual de un sistema real" y remarcaron: "Actualmente, gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo utilizan este tipo de simulación para optimizar procesos y prever escenarios. Lejos de pertenecer a una corporación o individuo en particular, se trata de una metodología ampliamente adoptada a nivel global".

En ese sentido, aclararon que la novedad no radica en el concepto tecnológico en sí, sino en su aplicación sobre el área, al brindar "una nueva herramienta para comprender mejor la realidad social y mejorar las políticas públicas".

De acuerdo con el esquema presentado, tendrá cuatro funciones principales. La primera será descriptiva, para mostrar qué ocurre en determinados contextos sociales. La segunda será explicativa, enfocada en identificar por qué suceden ciertos fenómenos.

La tercera dimensión será predictiva, orientada a proyectar posibles escenarios futuros. Finalmente, el sistema incorporará una instancia prescriptiva, destinada a sugerir acciones o intervenciones posibles.

"La aplicación de esta herramienta permitirá pasar de la reacción a la anticipación, de la fragmentación a la integración, y de decisiones aisladas a políticas coordinadas basadas en evidencias", apuntaron.

gemelo digital

Otro de los puntos destacados fue el uso de modelos agregados para evitar la utilización de información personal sensible: "La iniciativa procura comprender patrones sociales generales y tendencias territoriales extraídos de datos anonimizados, información estadística, indicadores agregados y modelos de simulación, sin utilizar datos personales".

"El objetivo final es construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional", concluyeron.

Su implementación avanzará por etapas. Al comienzo, se realizará un relevamiento de datos y capacidades técnicas dentro del ministerio. Después empezará la fase de articulación con universidades, empresas y especialistas tecnológicos vinculados al análisis de datos e Inteligencia Artificial.

Más adelante se desarrollará la arquitectura tecnológica y finalmente se abrirá una discusión vinculada a ética, privacidad y gobernanza del uso de información dentro del Estado.