Rareza: JxC lleva al Congreso la convocatoria de Cristina

Desde que Cristina de Kirchner irrumpió con una carta, varios referentes de Juntos por el Cambio se manifestaron de acuerdo con la expresidenta en el punto en el que asegura que solamente un acuerdo nacional podría llevar solución al grave problema monetario del país. Ayer se sumó el senador radical por La Pampa, Juan Carlos Marino, quien directamente presentó un proyecto de ley para construir un “acuerdo político, económico y social de la República Argentina”. El legislador del interbloque Juntos por el Cambio, dijo que “los argentinos vivimos en la grieta permanente. Pero no es de ahora. Es de siempre. Buscamos una excusa para agrietarnos”. Al pedir el tratamiento del proyecto agregó que “la grieta no soluciona los problemas de la sociedad” y enumeró algunos acuerdos que se llevaron a cabo en el mundo, como el New Deal en los Estados Unidos, el Pacto de La Moncloa en España y el Pacto de Olivos en la Argentina.