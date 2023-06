Recrudece la interna en JxC: Losada no apoyará a Pullaro en caso de perder

Provincia clave en la definición de las elecciones, que tendrá PASO el próximo 19 de julio, la oposición mayoritaria se nucleó en torno a un gran frente que incluye a radicales, socialistas y cambiemitas, buscando que el sucesor del peronista Omar Perotti no sea otro dirigente justicialista.

Lejos de descomprimirse, la interna santafesina de JxC escaló nuevamente este jueves, cuando Losada reveló que no apoyará a su principal oponente en la coalición. "No tiene que ver con lo electoral. La disputa con Pullaro es moral y ética", disparó la periodista y actual precandidata.

En una entrevista con La Nación, la dirigente no solo cargó las tintas con los supuestos vínculos de Pullaro con el narcotráfico durante su gestión al frente de Seguridad, sino que apuntó contra Lousteau: "Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau".

1.jpg Maximiliano Pullaro.

Acto seguido, sindicó al economista como "el creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner". "No me representa ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125", agregó.

Al respecto, remarcó: "Yo represento a una provincia cuyo ingreso más importante es el campo, la agroindustria".

En tanto, en referencia al escenario nacional que se abrió a partir de la precandidatura de Sergio Massa, opinó: "No creo que un votante de JxC pueda apoyar a Massa porque hay lío en la interna de nuestro espacio. Además, es común que haya enfrentamientos en una interna. En esta instancia hay que mostrar más nuestras diferencias que las cuestiones en que pensamos igual".

Horacio Rodríguez Larreta vs. Patricia Bullrich

El fuego cruzado santafesino llega en medio de una semana álgida para el colectivo opositor. Bullrich y Rodríguez Larreta, los dos aspirantes al sillón de Rivadavia, se habían lanzado con munición gruesa en los días previos.

En una nota con radio La Red, el alcalde porteño encendió la mecha, al afirmar que Bullrich propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración del exmandatario Mauricio Macri, y planteó que pretende construir "una nueva mayoría sólida" para que "el cambio se mantenga en el tiempo".

patricia-bullrich-rodriguez-larreta.jpg

"Los dos somos parte de Juntos por el Cambio, tenemos una visión común de hacia dónde debe ir la Argentina. Pero diferimos en el cómo, y eso hace toda la diferencia. El cómo es lo que diferencia entre lograrlo y no", amplió.

Las declaraciones del alcalde desataron la ira de la exministra de Seguridad, que lo tildó de "oportunista" y "ventajero".

"Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto", dijo en diálogo con Clarín.

"Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", finalizó.