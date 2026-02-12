Reforma laboral: Patricia Bullrich adelantó que el Gobierno no aceptará cambios en Diputados + Seguir en









La funcionaria afirmó que "la ley ya está".

Bullrich afirmó que no acpetarán muchos cambios de la reforma laboral en Diputados.

Tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que el Gobierno no está dispuesto a introducir modificaciones sustanciales cuando el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados. “La ley ya está, es esta”, afirmó en una entrevista radial al referirse al próximo paso parlamentario.

La funcionaria dejó en claro la estrategia del oficialismo frente a eventuales cambios. “Esto ahora se discute en Diputados y el Senado siempre tiene la última palabra”, sostuvo. Y agregó: “Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley. La ley ya está, es esta”.

Noticia en desarrollo.-