Blanqueo laboral, incentivos y beneficios impositivos: qué dice la reforma laboral sobre la creación del empleo

El Senado dio media sanción con 42 votos a favor y 30 en contra, y ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados.

Ayer, el Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei . El proyecto introduce modificaciones en la ley de contrato de trabajo , apunta a dinamizar la creación de empleo formal y fomentar la inversión privada.

Entre los aspectos más destacados, se encuentran el blanqueo laboral , nuevos incentivos fiscales para la contratación de trabajadores y un sistema más flexible de negociación entre empleados y empleadores.

Sin embargo, también generó una fuerte controversia, especialmente en cuanto a los límites a las indemnizaciones y el cambio en los convenios colectivos , que provocó el rechazo de sindicatos y sectores opositores.

Ahora, pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo . A continuación, conocé los detalles.

En la madrugada del 12 de febrero, el Senado aprobó la reforma laboral con 42 votos afirmativos y 30 en contra . Así, el oficialismo consiguió dar el primer paso hacia la modificación estructural del sistema laboral argentino.

Este proyecto busca modernizar la legislación laboral para adaptarla a las necesidades de un mercado más flexible y competitivo, aunque también generó tensiones con sectores sindicales y de la oposición.

El programa introduce cambios clave, como la posibilidad de negociar convenios colectivos por empresa, el establecimiento de un "banco de horas" para ajustar jornadas laborales y topes en las indemnizaciones por despido.

DEBATE REFORMA LABORAL SENADO Mariano Fuchila

Creación del empleo: los puntos claves de la reforma

Uno de los objetivos principales de la reforma es la creación de empleo formal a través de una serie de incentivos impositivos.

Entre las principales medidas, destaca el blanqueo laboral, que busca regularizar la situación de los trabajadores informales mediante la eximición de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social.

Además, se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales. Esta medida está pensada para fomentar la contratación de quienes todavía no tienen una relación formal, como los que están inscriptos en el monotributo o fueron empleados públicos.

También se incorpora un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que exime de sanciones y deudas a empleadores que regularicen la situación de sus trabajadores no registrados.

empleo industria reforma laboral trabajo actividad Depositphotos

Cuándo se vota en Diputados

El proyecto de reforma laboral ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate sea igual de intenso. A pesar de haber logrado la media sanción en el Senado, el oficialismo tendrá que negociar con distintos sectores políticos para garantizar que se apruebe en su versión definitiva.

En el Congreso, algunos bloques opositores, especialmente el Justicialista, manifestaron su rechazo a varios puntos de la iniciativa, como los cambios en las indemnizaciones y la posibilidad de que se negocien convenios colectivos a nivel de empresa en lugar de sector.

Sin embargo, se espera que el gobierno logre un consenso, ya que el plan es clave para la gestión económica de Javier Milei. El tratamiento en Diputados podría extenderse por varias semanas, aunque se aspira a votar antes del 27 de febrero, y es posible que se presenten modificaciones al texto original antes de legar a la cámara baja.