Reforma laboral: tras la media sanción, proponen una alternativa que combine modernización y más derechos

Mientras avanza una reforma laboral criticada por recortar derechos, desde Fundar plantean una transformación ambiciosa que modernice el sistema sin resignar protección ni calidad del empleo.

Fundar es un centro de estudios y diseño de políticas públicas que promueve una agenda de desarrollo sustentable e inclusivo para la Argentina.

En medio del debate por la media sanción de una reforma laboral cuestionada por amplios sectores sindicales y sociales por recortar derechos, surgen propuestas alternativas que plantean un camino distinto. Fundar sostiene que la Argentina necesita una transformación ambiciosa del régimen laboral, pero orientada a la inclusión y al crecimiento con empleo de calidad: una agenda que contemple los desafíos de la globalización y los cambios tecnológicos.

A su vez, su propuesta alternativa, tiene en cuenta los costos que enfrentan las micro y pequeñas empresas pero, al mismo tiempo, busque que se amplíe derechos en lugar de erosionarlos. Según este enfoque, la discusión no debe centrarse en abaratar el trabajo, sino en modernizar las reglas para fortalecer la productividad sin resignar protección social.

image En ese marco, desde Fundar sostienen que la reforma también debe avanzar en la institucionalización de procedimientos de crisis, -"como hicieron Alemania y España", que habiliten esquemas de flexibilidad laboral acotados en el tiempo y bajo monitoreo tripartito para empresas o sectores con problemas comprobados de reconversión o competitividad.

"En esta dimensión también proponemos simplificar las multas por trabajo no registrado y homogeneizar la base de cálculo de la indemnización por despido para otorgar previsibilidad, disminuir la litigiosidad y dar certidumbre a los costos empresarios", acotaron.

La entidad plantea además la necesidad de actualizar, en el marco del Diálogo Social, convenios colectivos cuyas categorías hayan quedado desfasadas por las nuevas formas de producción y prestación de servicios, especialmente en actividades atravesadas por la tecnología, como el transporte y las comunicaciones.

Finalmente, proponen crear un Consejo Tripartito Especial como instancia de coordinación intersectorial de la negociación colectiva, que "proporcione pautas generales, homogeneice costos —como la cuota solidaria y determinados aportes empresariales— y, en un escenario de inflación sostenidamente baja, permita acordar marcos comunes para la extensión, reapertura de convenios y pautas salariales generales en acuerdos sociales de estabilización". Dimensión para los empleadores Régimen de aportes, contribuciones y ART para micro y pequeñas empresas que integre y simplifique el sistema a partir de los siguientes criterios. Alguno de los cambios implican, derogar el piso mínimo no imponible por trabajador y el porcentaje de crédito fiscal sobre IVA sobre la base de la localización del establecimiento productivo. Además, se establece un criterio de progresividad que otorgue beneficios mayores a las empresas de la base (micro y pequeñas), con la expectativa de promover una mayor formalización de la dotación existente, en línea con los principios de la Ley 26940. Por otra parte, se considerará una sobrecompensación del costo fiscal. Por último, se propone establecer topes a las alícuotas para las microempresas, con una mayor desagregación por actividad, y eximición del componente para fondos de enfermedades profesionales, hasta ahora determinados por la Resolución 38064/2013 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).

