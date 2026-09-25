La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña revocó el fallo de la jueza Laura De Marinis que había declarado la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y sobreseyó a un menor de esa edad. En la presentación también se pidió que la magistrada sea apartada de la causa.
Régimen Penal Juvenil: la Cámara revocó el fallo de la jueza que liberó a un menor de 14 años
El tribunal porteño consideró válida la aplicación del régimen que establece la punibilidad desde los 14 años y dejó sin efecto el sobreseimiento dictado por la jueza Laura De Marinis. La presentación incluyó además un pedido para apartarla del expediente.
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La fiscal de Cámara Sandra Verónica Guagnino había dictaminado previamente a favor de revocar el fallo de la jueza. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que Guagnino coincidió con el planteo realizado por la fiscalía de primera instancia, que había apelado la resolución de De Marinis y solicitado que se deje sin efecto el sobreseimiento. Con este dictamen, el expediente quedó en condiciones de ser analizado por la Cámara porteña.
La controversia se originó a partir de la decisión de la jueza De Marinis, quien consideró que el nuevo régimen no podía aplicarse al adolescente involucrado en el expediente y, a partir de ese criterio, dispuso su sobreseimiento. La fiscalía cuestionó esa interpretación y llevó el caso a la instancia superior.
El expediente adquierió relevancia porque pone bajo análisis judicial la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes alcanzados por sus disposiciones. La decisión que adopte la Sala III podrá establecer un criterio para casos similares que lleguen a la Justicia porteña.