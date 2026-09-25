Régimen Penal Juvenil: la Cámara revocó el fallo de la jueza que liberó a un menor de 14 años Por Vanesa Petrillo + Agregar ámbito en









El tribunal porteño consideró válida la aplicación del régimen que establece la punibilidad desde los 14 años y dejó sin efecto el sobreseimiento dictado por la jueza Laura De Marinis. La presentación incluyó además un pedido para apartarla del expediente.

La fiscal de Cámara pidió revocar el fallo que frenó el nuevo Régimen Penal Juvenil. STV

La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña revocó el fallo de la jueza Laura De Marinis que había declarado la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y sobreseyó a un menor de esa edad. En la presentación también se pidió que la magistrada sea apartada de la causa.

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La fiscal de Cámara Sandra Verónica Guagnino había dictaminado previamente a favor de revocar el fallo de la jueza. Fuentes judiciales confirmaron a este medio que Guagnino coincidió con el planteo realizado por la fiscalía de primera instancia, que había apelado la resolución de De Marinis y solicitado que se deje sin efecto el sobreseimiento. Con este dictamen, el expediente quedó en condiciones de ser analizado por la Cámara porteña.

La controversia se originó a partir de la decisión de la jueza De Marinis, quien consideró que el nuevo régimen no podía aplicarse al adolescente involucrado en el expediente y, a partir de ese criterio, dispuso su sobreseimiento. La fiscalía cuestionó esa interpretación y llevó el caso a la instancia superior.

La jueza Laura de Marinis. El expediente adquierió relevancia porque pone bajo análisis judicial la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a adolescentes alcanzados por sus disposiciones. La decisión que adopte la Sala III podrá establecer un criterio para casos similares que lleguen a la Justicia porteña.