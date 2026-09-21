La magistrada Laura De Marinis cuestionó la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en un caso de tentativa de robo. Sostuvo que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva para el adolescente involucrado.

Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad y sobreseyó a un menor de 14 años.

Una jueza del fuero Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 , que establece un régimen penal juvenil aplicable desde los 14 años , y sobreseyó a un adolescente de esa edad que había sido acusado de participar en un intento de robo junto con otros jóvenes.

La resolución fue dictada por la jueza Laura De Marinis , quien consideró que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva en el caso concreto y que la conducta atribuida al menor debía ser abordada dentro del sistema de protección integral de derechos.

Se trata del segundo fallo judicial que cuestiona la aplicación del nuevo régimen penal juvenil . El antecedente corresponde a la provincia de Buenos Aires, donde la jueza de Lomas de Zamora Marta Pascual había suspendido su aplicación. Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

La investigación comenzó el 10 de septiembre, luego de un episodio ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires en el que estuvieron involucrados al menos cuatro adolescentes .

La magistrada Laura De Marinis cuestionó la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en un caso de tentativa de robo.

De acuerdo con la causa, el grupo habría intentado robarle el teléfono celular a un hombre de 47 años. Uno de los jóvenes le habría exigido: "¡Dame todo. Dame el celular!". La víctima logró alejarse y pidió ayuda a un efectivo de la Policía de la Ciudad, que se encontraba cerca del lugar.

Tras la intervención policial, los sospechosos fueron interceptados y se inició el procedimiento de flagrancia. El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como tentativa de robo.

En ese contexto, la defensa oficial planteó la inconstitucionalidad de la norma y, en forma subsidiaria, cuestionó la competencia del fuero porteño para intervenir en el expediente.

Qué resolvió la jueza

De Marinis rechazó primero el planteo de incompetencia de la defensa, al considerar que la Justicia porteña debía continuar interviniendo en la causa. Luego analizó el artículo 1 de la Ley 27.801, que establece la aplicación del régimen penal juvenil desde los 14 años.

La defensa planteó la inconstitucionalidad de la norma en representación del adolescente, identificado como M. I. A., quien manifestó su voluntad de continuar con el pedido. Para la jueza, la aplicación del nuevo régimen resulta regresiva en este caso, ya que antes de la entrada en vigencia de la ley un menor de esa edad podía ser responsabilizado por el hecho, pero no sometido al sistema penal.

También consideró la naturaleza del episodio investigado y señaló que las imágenes incorporadas a la causa muestran una conducta que quedó en grado de tentativa y que no tuvo el nivel de violencia mencionado durante el debate legislativo.

La magistrada sostuvo que la respuesta estatal debe contemplar las características propias de la adolescencia, incluida la inmadurez vinculada al desarrollo de la corteza prefrontal, que interviene en la regulación de los impulsos y la evaluación de consecuencias.

En ese sentido, consideró que el sistema penal debe ser el último recurso frente a las infracciones cometidas por adolescentes y que la respuesta estatal debe guardar proporción con el hecho y la etapa de desarrollo del menor.

La reacción de Patricia Bullrich

El fallo generó cuestionamientos desde el oficialismo. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, criticó la decisión a través de sus redes sociales.

Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas.



Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad. https://t.co/8cqUt5DQnP — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 21, 2026

La exministra de Seguridad sostuvo que existen jueces "más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas" y cuestionó el criterio de los magistrados que aplican una interpretación restrictiva del régimen penal.

El fallo de De Marinis se suma así al debate judicial y político abierto tras la sanción de la Ley 27.801, que modificó la edad de aplicación del régimen penal juvenil y estableció un nuevo esquema para adolescentes imputados por delitos.