Batalla judicial por la herencia de Chadwick Boseman, la "Pantera Negra": los dólares que están en juego

La viuda del actor respondió a la demanda de sus hermanos, que buscan removerla como administradora del patrimonio. Conocé cuáles son los bienes que siguen en disputa.

La disputa por la herencia de Chadwick Boseman enfrenta a su viuda, Taylor Simone Ledward, con los hermanos del actor por la administración de los bienes.

La herencia de Chadwick Boseman volvió a quedar en el centro de una disputa judicial en Los Ángeles. Taylor Simone Ledward, viuda del protagonista de Pantera Negra , respondió a la demanda presentada por Derrick y Kevin Boseman, quienes buscan que sea removida como administradora del patrimonio. Los hermanos sostienen que no se habría cumplido correctamente una orden judicial de 2022 sobre la distribución de los bienes.

La presentación de Ledward ofrece una versión completamente diferente. A través de su abogado, Adam Streisand, la viuda aseguró que cumplió con las obligaciones establecidas por la Justicia e incluso entregó más dinero del que estaba obligada a distribuir .

También afirmó que prácticamente todos los activos fueron repartidos y que solo permanece pendiente una cuenta cuyo desembolso, según su versión, quedó bloqueado por una acción de los propios demandantes.

Chadwick Boseman murió el 28 de agosto de 2020, a los 43 años , después de atravesar en privado un cáncer de colon. El actor no dejó testamento, por lo que su patrimonio quedó sujeto a un proceso sucesorio judicial.

Los documentos difundidos ahora retoman una orden de 2022 que estableció cómo debía distribuirse la herencia entre Ledward y los padres del actor, Leroy y Carolyn Boseman.

Según la demanda presentada por Derrick y Kevin en julio, Ledward recibió el 50% del patrimonio, mientras que el otro 50% debía dividirse entre los padres de Boseman, con un 25% para cada uno. Los hermanos sostienen que, casi cuatro años después de aquella orden, la distribución todavía no se había completado.

La nueva respuesta de la viuda niega que exista un incumplimiento de esa magnitud. Ledward sostiene que los bienes fueron distribuidos y que no hubo activos perdidos, desperdiciados o administrados indebidamente.

La causa continúa abierta y, por el momento, no existe una resolución judicial que haya determinado que alguna de las partes tenga razón sobre las acusaciones centrales.

Qué reclaman Derrick y Kevin Boseman y por qué quieren remover a la viuda

Derrick y Kevin Boseman iniciaron el reclamo en representación de sus padres y solicitaron que Ledward sea retirada del cargo de administradora del patrimonio. Además, propusieron que el abogado Jason Rubin sea designado para ocupar esa función en su lugar. El eje de su presentación es que los activos no habrían sido distribuidos en los términos establecidos por la orden judicial.

La defensa de Ledward sostiene que esa acusación no refleja lo ocurrido. Entre los activos que la viuda afirma haber distribuido figuran 151.558 dólares de una cuenta de Bank of America, 100 acciones de Chadwick Boseman, Inc. valuadas en 3.396.969 dólares, una póliza de seguro de vida de 40.000 dólares y otra cuenta bancaria con 241.180,75 dólares.

El conflicto también alcanza a las regalías generadas después de la muerte del actor. Según los documentos de la defensa, el patrimonio recibió aproximadamente 300.000 dólares en pagos de SAG-AFTRA desde 2020.

Aunque la orden establecía una distribución del 50% para Ledward y 25% para cada padre, la viuda asegura que, a pedido de ellos, entregó 75.000 dólares a cada uno de sus hermanos, por un total de 150.000 dólares correspondientes al período 2020-2024.

La respuesta de Taylor Simone Ledward: “cumplí y fui más allá de lo exigido”

El abogado Adam Streisand calificó la demanda como una “maniobra de relaciones públicas” destinada a difamar a Ledward en la prensa sensacionalista, según la respuesta presentada ante el tribunal.

La defensa sostiene que la acusación de que la viuda estaría reteniendo bienes resulta incompatible con los movimientos financieros que, según sus documentos, ya realizó.

Ledward también señaló que utilizó más de 300.000 dólares de su propio dinero para ayudar a los cuatro hijos de Derrick Boseman, es decir, sobrinos de Chadwick. Según su presentación, tomó esa decisión porque consideraba que su esposo quería que su familia estuviera protegida económicamente después de su muerte.

La viuda también defendió su trabajo relacionado con el legado artístico del actor. Los documentos mencionan la creación de la Chadwick Boseman Foundation for the Arts, la autorización para producir Deep Azure, una obra escrita por Boseman, en el Shakespeare’s Globe de Londres y la concreción de un acuerdo para un documental. Según su defensa, esas iniciativas se realizaron con conocimiento y participación de familiares del actor.

Los bienes que ya se distribuyeron y la única cuenta que sigue bloqueada

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Ledward es una IRA de aproximadamente 300.000 dólares, una cuenta de ahorro para la jubilación con ventajas fiscales en Estados Unidos. La viuda afirma que ese dinero todavía no fue distribuido porque quedó bloqueado a raíz de una acción legal vinculada con uno de los hermanos.

Además de esa cuenta, los documentos mencionan incluso propiedad no reclamada por 0,88 dólares, junto con los demás activos que Ledward considera ya distribuidos. La defensa sostiene que el dinero de la IRA será liberado en las condiciones correspondientes y rechaza que su permanencia temporal en la cuenta implique un manejo indebido del patrimonio.

El caso también reveló un dato personal sobre los últimos días del actor. Chadwick Boseman y Taylor Simone Ledward se casaron el 21 de agosto de 2020, apenas seis días antes de la muerte del intérprete, y Derrick Boseman fue quien ofició la ceremonia. La defensa utilizó ese antecedente para describir la relación entre ambos durante la enfermedad del actor.