La jueza que rechazó la ley penal juvenil le respondió a Jorge Macri y cuestionó el pedido de juicio político

Laura De Marinis defendió su resolución sobre un menor de 14 años y advirtió que avanzar contra la magistrada “debilita las instituciones democráticas”.

La jueza porteña Laura De Marinis quedó en el centro de la polémica tras considerar inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un menor de 14 años.

La jueza porteña Laura De Marinis cuestionó el pedido de juicio político impulsado por Jorge Macri luego de su fallo sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil . La magistrada sostuvo que utilizar ese mecanismo para cuestionar una resolución judicial genera una situación de tensión institucional y aseguró que “debilita las instituciones democráticas” .

De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, defendió la decisión que tomó en el caso de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. En diálogo con Radio Con Vos, remarcó que existen vías judiciales para cuestionar una resolución con la que una de las partes no está de acuerdo .

“No puede ocurrir que un fallo judicial genere lo que esta generando, sobre todo de autoridades que tienen responsabilidades importantes, que digan que van a pedir mi juicio político, colocan en una situación de tensión institucional porque mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales”, afirmó.

En esa línea, explicó que un desacuerdo con su interpretación debe resolverse dentro del ámbito judicial y no mediante un proceso político . “El juicio político es para otro tipo de actuaciones y otros incumplimientos, que no es el caso. Podemos compartir o no mi lectura, entiendo que puede haber un desacuerdo, pero la vía es la apelación”, sostuvo.

La magistrada también consideró que iniciar un proceso de este tipo a partir de una sentencia puede afectar la confianza en las instituciones. “Cualquier amenaza o juicio que se inicie en función a una resolución, que tiene fundamentos jurídicos y que está muy argumentada, me parece que es de una extrema gravedad institucional . Coloca un manto de dudas sobre las instituciones”, afirmó.

De Marinis recordó además que se encuentra de turno desde el 1 de septiembre y defendió su actuación en la causa. “Yo soy muy responsable con mis tareas, estoy de turno desde el 1 de septiembre. Anoche no dormí, tampoco mi secretaria, me llamaron para resolver la situación de los adolescentes”, señaló.

La titular del Juzgado Penal Juvenil N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que su decisión se ajustó al marco constitucional y advirtió sobre las consecuencias de avanzar contra una magistrada.

Jorge Macri criticó el fallo de De Marinis

La controversia comenzó después de que la jueza declarara inconstitucional, para ese caso concreto, la aplicación del nuevo régimen a un adolescente de 14 años y dispusiera su sobreseimiento. La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal porteño, que además pidió que De Marinis sea apartada de la causa.

El fallo generó fuertes críticas de Jorge Macri, quien anunció que impulsaría un juicio político contra la magistrada. El jefe de Gobierno porteño sostuvo que la resolución estaba “manchada de sangre” y cuestionó que la jueza no aplicara las herramientas previstas por la nueva normativa.

Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político.La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien. — Jorge Macri (@jorgemacri) September 21, 2026

Frente a esas declaraciones, De Marinis aclaró que su resolución se refería exclusivamente al expediente que tenía a su cargo y rechazó que se interpretara como una defensa de la conducta investigada.

“Hice un análisis muy puntual del caso. Yo relaté el hecho en la sentencia, es una situación que no queremos que ocurra. No queremos que haya adolescentes que hagan esto ni tampoco que una persona sea abordada por cuatro adolescentes y tenga que correr para que no le roben. Entonces hablar de un ‘fallo manchado con sangre’ me parece que es distorsionar lo que yo resolví”, sostuvo.

En su resolución, la magistrada había considerado que aplicar el régimen penal a menores de 16 años suponía un retroceso respecto de los estándares internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes y citó los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.