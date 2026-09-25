Los futuros de Wall Street ensayan un rebote y el petróleo se mantiene por encima de los u$s105 + Agregar ámbito en









La ola global de ventas de bonos, que llevó a los rendimientos a máximos de varias décadas, se estabilizó en los mercados globales al tiempo que el petróleo rompió una racha alcista de dos días, lo que ofreció a los inversionistas un respiro.

Los rendimientos de los bonos globales se estabilizaron, pero aún siguen en niveles elevados. Depositphotos

A pesar de la volatilidad de las últimas ruedas, los mercados bursátiles a nivel global se encaminan hacia su mejor desempeño semanal desde principios de agosto, ya que la euforia por la inteligencia artificial y la perspectiva de una mejora en el suministro energético de Medio Oriente prevalecieron, por el momento, sobre el aumento de los rendimientos de los bonos.

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Los precios del petróleo retroceden mientras los operadores sopesaban la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán. Los negociadores están explorando una salida gradual de la guerra que implicaría la reapertura del estrecho de Ormuz, según informaron a Reuters fuentes cercanas a las conversaciones.

La ligera caída de los precios del petróleo dio un respiro a los mercados de bonos mundiales, que se han visto duramente afectados por las preocupaciones inflacionarias desencadenadas por el aumento de los precios de la energía.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,9% hasta u$s105,66 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 1,6%, hasta los u$s93,06 el barril.

A pesar de la moderación, el petróleo se mantuvo por encima de los u$s100 el barril, lo que mantuvo los rendimientos de los bonos del gobierno cerca de sus máximos recientes. Las tasas interés de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — sube 0,27 puntos, hasta los 5,177%, en sus niveles más altos de 2004.

El crudo Brent cae 0,9% hasta u$s105,66 el barril. Depositphotos Claves de la jornada en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,28% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,52%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,22% al alza. A nivel semanal, el Nasdaq sube 1,5%, el S&P 500 acompaña con +0,7% y el Dow Jones le sigue con -0,64%. Los temores aun rebrote inflacionario también reforzaron las apuestas a favor de múltiples subidas de tasas por parte de la Reserva Federal tras el aumento de la semana pasada, lo que puso al Índice Dólar en camino de registrar ganancias por segunda semana consecutiva (0,8%). En Europa, el Euro Stoxx sube 0,65%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,64% y el CAC francés cae 0,08%%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,15%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,01%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 1,22%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,90% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,45%.