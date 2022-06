La oposición cuestionó el proyecto de renta inesperada y anticipó su rechazo en el Congreso

https://twitter.com/cristianritondo/status/1533943291120701440 No puede dar órdenes ni en su propio gabinete y piensa que va a darle órdenes al congreso. Defenderemos la independencia de poderes y defenderemos a los argentinos que producen de un gobierno voraz que solo sabe inventar impuestos. pic.twitter.com/WX1koO7B4q — Cristian Ritondo (@cristianritondo) June 6, 2022

En su cuenta de la red social Twitter, el diputado nacional se refirió a la frase del presidente Alberto Fernández en la que aseguró que el Congreso tiene "la obligación" de acompañar el proyecto de renta inesperada presentado formalmente este lunes con un acto en Casa Rosada.

Por su parte, el diputado radical de Evolución Emiliano Yacobiti consideró que se trata de "un nuevo impuesto de urgencia sin ningún criterio fiscal de mediano plazo".

Luego de los cimbronazos internos que exteriorizaron el fin de semana, hoy el gobierno presenta un nuevo impuesto. Con un nombre y argumento poco creativo, para dar lugar a más incrementos de alícuotas. Un nuevo impuesto de urgencia sin ningún criterio fiscal de mediano plazo. — Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) June 6, 2022

"Luego de los cimbronazos internos que exteriorizaron el fin de semana, hoy el gobierno presenta un nuevo impuesto. Con un nombre y argumento poco creativo, para dar lugar a más incrementos de alícuotas. Un nuevo impuesto de urgencia sin ningún criterio fiscal de mediano plazo", sostuvo el legislador.

En un hilo de tuits, Yacobitti expresó: "¿Qué pasa si una empresa ´inesperadamente´ tiene una mayor ganancia neta imponible o produjo un mayor valor agregado? Lo mismo que hubiese sucedido si la misma era anticipada. La empresa pagará IVA e Impuesto a las Ganancias sobre una base mayor y tributará más al fisco".

"Si ´a consecuencia de la guerra´ inesperadamente el precio de la producción de commodities subió, pagarán una suma mayor de derechos a la exportación. Si el salario ´inesperadamente´ se incrementa, deberán abonarse mayores impuestos al trabajo. La AFIP no discrimina tu capacidad de predicción, recauda en base a la ganancia o el salario. Por todo esto, nuevos impuestos y en este momento económico no tienen sentido. Necesitamos una reforma tributaria y dejar de crear impuestos que dañan a la producción y el empleo", agregó el radical.

En tanto, el diputado nacional José Luis Espert enfatizó: "#AvanzaLibertad no te acompañará Alberto. El Estado recauda u$s 150.000M al año y no te alcanza. Así que no te va a alcanzar tampoco este nuevo impuesto. Ojalá que no te lo pague nadie".