Ricardo López Murphy se quebró en vivo al contar la delicada situación familiar que vive

En el marco de la ausencia de Javier Milei a la hora de votar el nuevo impuesto a los pasajes de avión, López Murphy explicó que él "por problemas personales" tuvo "muchas dificultades" para participar. Entonces le contó a Luis Novaresio en LN+ que su decisión fue poner "por delante poder concurrir a las votaciones"

El periodista indagó preguntándole si estos problemas habían sido superados. "Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”, explicó el diputado.

Con el correr de la conversación, López Murphy empezó a notarse quebrado por lo que contaba. Finalmente, reveló que un familiar de su entorno cercano se encuentra enfermo en términos muy delicados. Según pudo conocer el portal Infobae, se trataría de la hija del legislador.

Javier Milei explicó por qué se retiró de Diputados: "No formamos parte de las transas de la casta"

El diputado por Libertad Avanza, Javier Milei, fue criticado por el bloque de Juntos por el Cambio este miércoles al retirarse de la sesión al momento de votar un nuevo impuesto a los pasajes de avión, incluido en el Presupuesto 2023 y que fue aprobado por la mayoría del Frente de Todos. Ahora, su bloque salió a responder las críticas de los diputados y argumentó que ellos no forman "parte de las transas de la casta".

En un comunicado, el partido de Milei explicó que "fue Juntos por el Cambio quien habilitó la discusión" y que ellos se sentaron "una vez que se consiguió el quórum". En el mismo sentido, relataron que en el caso de la iniciativa sobre la Tasa de Seguridad en la Aviación, el bloque solo "participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto general", entonces se retiraron del recinto porque "no forman parte de las transas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo".