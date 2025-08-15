Ricardo Quintela presentó a los candidatos del peronismo riojano a la Cámara de Diputados

La presentación fue en la Residencia Oficial, junto a una serie de firmas. El gobernador que ellos serán "la voz de La Rioja" en el Congreso "para ponerle freno a estas políticas de ajuste".

Los candidatos corresponden a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, como titulares, junto a Adriana Olima y Ariel Bejarano como suplentes.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó a sus cuatro candidatos del peronismo a la Cámara de Diputados . Mediante una imagen compartida en X (ex Twitter), se lo pudo ver junto a ellos sonrientes: " Ellos llevarán la voz para seguir defendiendo a las riojanas y riojanos y ponerle freno a estas políticas de ajuste ", sintetizó.

" Gaby, Ricki, Adriana y Ariel son nuestras candidatas y candidatos a diputadas y diputados nacionales. Ellas y ellos son quienes llevarán la voz de La Rioja al Congreso de la Nación, para seguir defendiendo a las riojanas y riojanos y para ponerle freno a estas políticas de ajuste que tanto daño hacen . Somos Federales Defendamos La Rioja".

Los candidatos de Quintela corresponden a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera , como titulares, junto a Adriana Olima y Ariel Bejarano como suplentes.

La presentación se llevó a cabo en la Residencia Oficial , donde se realizó la firma del acta de aceptación de candidaturas y la declaración jurada de la lista, afirmó Nueva Rioja.

Quintela sostuvo que en estos comicios “no se trata de elegir nombres, sino de decidir si La Rioja sigue de pie o queda a merced de un modelo de ajuste y exclusión ”.

Gaby, Ricki, Adriana y Ariel son nuestras candidatas y candidatos a diputadas y diputados nacionales. Ellas y ellos son quienes llevarán la voz de La Rioja al Congreso de la Nación, para seguir defendiendo a las riojanas y riojanos y para ponerle freno a estas políticas de… pic.twitter.com/okJ4ejptt2

Además, destacó que los candidatos están preparados para “defender la tierra, los recursos y los derechos de los riojanos en el Congreso” y agregó: “Si nosotros tenemos resultados positivos en este proceso electoral, La Rioja va a ser protagonista y su voz se va a escuchar en el contexto de las provincias argentinas”.

El frente “Federales Defendamos La Rioja” competirá para elegir diputados nacionales y provinciales. Lo integran el Partido Justicialista, Frente del Pueblo, Frente Renovador, Movimiento Norte Grande, Lealtad y Dignidad, Demócrata Cristiano y Kolina.

Con una interna al rojo vivo, el peronismo define su lista de candidatos bonaerenses

Mientras que La Libertad Avanza ya tiene prácticamente cerradas sus listas de cara a la inscripción de candidatos que cierra este 17 de agosto, la discusión por los nombres propios continúa en el Partido Justicialista y todo indica que seguirá así hasta el domingo.

Con Axel Kicillof abocado a los comicios bonaerenses que se celebrarán el próximo 7 de septiembre, la negociación por la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, principal oferta del peronismo, es dominada por Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

En las últimas horas el exministro de Economía se encargó de difundir que no aspira a ningún cargo legislativo, algo que fue puesto en duda por varios integrantes del espacio, que argumentan que el tigrense nunca anticipa sus jugadas.