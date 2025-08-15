SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de agosto 2025 - 15:47

Ricardo Quintela presentó a los candidatos del peronismo riojano a la Cámara de Diputados

La presentación fue en la Residencia Oficial, junto a una serie de firmas. El gobernador que ellos serán "la voz de La Rioja" en el Congreso "para ponerle freno a estas políticas de ajuste".

Los candidatos corresponden a Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera, como titulares, junto a Adriana Olima y Ariel Bejarano como suplentes.

@federaleslr

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó a sus cuatro candidatos del peronismo a la Cámara de Diputados. Mediante una imagen compartida en X (ex Twitter), se lo pudo ver junto a ellos sonrientes: "Ellos llevarán la voz para seguir defendiendo a las riojanas y riojanos y ponerle freno a estas políticas de ajuste", sintetizó.

"Gaby, Ricki, Adriana y Ariel son nuestras candidatas y candidatos a diputadas y diputados nacionales. Ellas y ellos son quienes llevarán la voz de La Rioja al Congreso de la Nación, para seguir defendiendo a las riojanas y riojanos y para ponerle freno a estas políticas de ajuste que tanto daño hacen. Somos Federales Defendamos La Rioja".

Quintela sostuvo que en estos comicios “no se trata de elegir nombres, sino de decidir si La Rioja sigue de pie o queda a merced de un modelo de ajuste y exclusión”.

Además, destacó que los candidatos están preparados para “defender la tierra, los recursos y los derechos de los riojanos en el Congreso” y agregó: “Si nosotros tenemos resultados positivos en este proceso electoral, La Rioja va a ser protagonista y su voz se va a escuchar en el contexto de las provincias argentinas”.

El frente “Federales Defendamos La Rioja” competirá para elegir diputados nacionales y provinciales. Lo integran el Partido Justicialista, Frente del Pueblo, Frente Renovador, Movimiento Norte Grande, Lealtad y Dignidad, Demócrata Cristiano y Kolina.

