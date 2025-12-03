La Corte Suprema abrió un proceso de conciliación entre el Gobierno y La Rioja ante el reclamo por fondos

La noticia fue dada a conocer por el gobernador Ricardo Quintela, quien la tildó de "oportunidad histórica". El distrito reclama deudas millonarias por parte de Nación.

La Corte Suprema de Justicia habilitó un proceso de conciliación entre La Rioja y el Gobierno nacional, en el marco de los reclamos de la provincia por numerosas deudas del Estado . El gobernador Ricardo Quintela dio a conocer la noticia, a la que calificó como una "oportunidad histórica".

Este miércoles, el mandatario norteño comunicó en sus redes sociales: "Quiero informar a la ciudadanía de La Rioja que, a solicitud de nuestro gobierno, la Corte Suprema habilitó un proceso de conciliación con el Estado Nacional para avanzar hacia un acuerdo que responda a nuestros legítimos e históricos reclamos por los fondos que son de las riojanas y los riojanos".

En otro tuit, Quintela afirmó que este paso "no es un gesto aislado" sino que "es parte de una lucha que nuestra provincia viene sosteniendo desde hace muchísimos años, gobierne quien gobierne".

Recordó, a la par, que "este reclamo nace de la convicción de que nadie puede quitarnos lo que nos pertenece".

"Las y los riojanos conocemos esta historia. Sabemos lo que implica pelear por cada peso que la Nación debe reconocer, y también sabemos que nunca nos regalaron nada", aseguró el dirigente peronista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1996334553892577753&partner=&hide_thread=false Quiero informar a la ciudadanía de La Rioja que, a solicitud de nuestro gobierno, la Corte Suprema habilitó un proceso de conciliación con el Estado Nacional para avanzar hacia un acuerdo que responda a nuestros legítimos e históricos reclamos — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 3, 2025

Críticas al Gobierno por no convocar a La Rioja al diálogo

Asimismo, sostuvo que "lo que hoy el Gobierno nacional nos niega con convocatorias selectivas al diálogo, se abre camino a través de la justicia. Y lo celebramos no por confrontar, sino porque es un acto de respeto hacia nuestra identidad federal hacia nuestra dignidad y hacia cada familia que vive, trabaja y sueña en La Rioja".

La frase hizo referencia a que el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, excluyó al líder riojano de la ronda de encuentros que mantiene con distintos gobernadores. Lo propio hizo también con Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur).

Por último, Ricardo Quintela aseguró que "La Rioja no pide privilegios. Pide equidad. Pide que se cumplan las leyes y que se reconozca la realidad de una provincia que siempre hizo patria, aun cuando algunos miraban hacia otro lado".

"Por eso este proceso de conciliación es una oportunidad histórica para saldar una deuda que lleva décadas. Conciliar para acordar. Acordar para garantizar. Porque nuestra lucha no es contra nadie, es a favor de La Rioja", concluyó.

Cabe recordar que la Corte Suprema ya llevó adelante audiencias de conciliación entre el Estado y diversas provincias. En el caso de CABA, lo hizo por la coparticipación federal, mientras que con Córdoba, Santa Fe y La Pampa tuvo como epicentro la deuda que Nación mantiene con sus cajas jubilatorias.