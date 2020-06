Montenegro pedirá cambio de horario para salidas recreativas

"Sabemos que nuestra realidad nos permite realizar salidas recreativas, pero aún tenemos que esperar la aprobación. Quiero que sepan que, en el caso de habilitarse de 18 a 8, voy a pedir un horario alternativo dadas las condiciones climáticas en esta época del año", subrayó Montenegro, añadió: "Mi prioridad es seguir cuidando a todos los vecinos de la ciudad".

https://twitter.com/gmontenegro_ok/status/1269329919244480513 Sabemos que nuestra realidad nos permite realizar salidas recreativas, pero aún tenemos que esperar la aprobación. Quiero que sepan que, en el caso de habilitarse de 18 a 8, voy a pedir un horario alternativo dadas las condiciones climáticas en esta época del año. pic.twitter.com/COAkK1Rk9x — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) June 6, 2020

En una entrevista concebida a la agencia de noticias Télam, el integrante de Juntos por el Cambio afirmó que "el objetivo es ir superando etapas, sin dejar de trabajar en lo que quedó pendiente de la etapa previa", en relación al cuadro epidemiológico que presenta el partido: cuatro casos de Covid-19, 32 recuperados y tres fallecidos.

En ese sentido, destacó que se debe a una articulación "clave" entre Nación y Provincia: "La verdad que el diálogo es permanente. Trato de no molestar y resolver mis problemas. Pero todas las veces que he necesitado hablar, llamo y atienden. Es todo muy fluido, ya sea con algún ministro, con el gobernador, o incluso cuando he necesitado hablar con el Presidente. Creo que la pandemia nos obligó a todos los sectores a dialogar mucho más".