Arroyo Salgado le respondió a Alberto Fernández y reveló contactos del macrismo

Al mismo tiempo, cuestionó que el Presidente se expresara sobre la Causa Vialidad: “El artículo 109 de la constitución expresa que bajo ningún concepto el Presidente de la nación puede meterse en causas judiciales u opinar sobre causas todavía pendientes. Lo que se dirime en los tribunales, tiene que resolverse en los tribunales. Los funcionarios no tienen que inmiscuirse en estas cosas porque el ciudadano espera otra cosa" y negó que vaya a iniciar acciones legales: “Por mi deber como jueza federal no me plantee presentar una demanda por los dichos del presidente. Tengo una tarea que cumplir y no puedo poner en riesgo eso”.

En Radio Rivadavia, también sorprendió al contar que Cristina Kirchner se intentó comunicar tras la muerte del fiscal Nisman: “En el año 2015, Cristina intentó contactarse conmigo y con mis hijas. Llamó al teléfono oficial del juzgado un abogado que hablaba en nombre de la presidenta y quería comunicarse conmigo. No me pareció un interlocutor válido y dije que no me correspondía hablar".

Por último, reveló un intento también de contacto pero desde el macrismo: "Recibí un llamado del ex titular de la AFI Gustavo Arribas, que me proponía reunirme con Macri y le transmití que dadas mis funciones eso no correspondía y que no mezclaba mi trabajo con asuntos personales”. Por último, explicó por qué decidió dejar la querella de la causa por la muerte del padre de sus hijas: “Decidimos dejar sin efecto la querella sin especulación política, porque fue durante el Gobierno de Macri. Nosotros no tenemos miedo, aprendimos mucho. No es nuestra intención buscar venganza identificando a los responsables del magnicidio. Tenemos que dejar trabajar al juez".