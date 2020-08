Cafiero recibe a Arabela Carreras para destrabar el conflicto con mapuches en Villa Mascardi

Como reveló Ámbito, el grupo Lafken Winkul Mapu tomó posesión de un predio de unas seis hectáreas ubicadas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y busca los títulos de las tierras. Al ser propiedad del Estado nacional, el gobierno provincial tiene un rol de veedor en el conflicto, ya que la resolución corresponde a la Casa Rosada. Pero los ataques con piedras en las últimas semanas, sumados a la quema de cabañas como parte de los reclamos, dejó al gobierno provincial obligado a interceder. A través de la custodia policial, en primer término; para evitar enfrentamientos que hagan escalar el enfrentamiento, en segundo lugar; y, ahora, para pedirle a Nación que acelere las respuestas.

El viernes pasado Carreras recorrió la zona cercana a la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se vivieron momentos de mucha tensión cuando una marcha de vecinos que se manifestaban contra la toma fue detenida por la Policía a la altura del Lago Gutiérrez. La convocatoria se realizó a través de las redes sociales en reclamo por "el contexto de violencia" que se vive en esa localidad, donde persiste un conflicto que data del año 2017.

"Yo estoy del lado de las personas de bien. Son las personas pacíficas las que me pidieron y me eligieron para que sea gobernadora", aseguró la mandataria a los vecinos presentes.

La comunidad mapuche no está registrada como tal en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que tiene al frente a la rionegrina Magdalena Odarda, excompañera de fórmula de Martín Soria en las últimas elecciones en representación del PJ (otro condimento que cruza la política local). Esa informalidad pone de relieve una cuestión que entrelaza reclamos legítimos e institucionalizados con otros más difusos, y que también atañen zonas de la formación Vaca Muerta, en Neuquén. Tierras, en ambos casos, de alto valor económico.

Carreras adelantó que este mismo lunes mantendrá una nueva audiencia con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y luego volverá a hablar con los vecinos, el próximo sábado 5 de septiembre, en el Centro Cívico de Bariloche. "Apuntamos a que esto se solucione a la brevedad. El camino es la democracia y el diálogo. El camino no es la violencia. Eso tiene que ser una premisa de todos. Ustedes son vecinos honestos y de buena voluntad. Estoy segura que quieren vivir en paz igual que yo. No esperen manifestaciones o incitaciones. El lunes tendré audiencia nuevamente con la ministra de Seguridad de la Nación. He estado en contacto permanente durante el día de hoy", recalcó la mandataria provincial.

El sábado pasado el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por los posibles delitos de "instigación" y "apología del crimen" sobre la manifestación denominada "Banderazo Patriótico en defensa de nuestros vecinos de Mascardi", en medio de las denuncias por toma de tierras y presuntas agresiones en la zona. La presentación fue rechazada por el partido Juntos Somos Río Negro, la fuerza política de la gobernadora, y generó malestar en autoridades provinciales.

El secretario Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks, justificó la denuncia en diálogo con Futurock.fm. "La violencia está instalada y ha habido muertos (por el joven asesinado Rafael Nahuel). Entonces se advirtió sobre esto. El sábado marcharon 80 autos. Y las consignas eran "hay que matarlos a todos", "hay que meter bala"", aseguró el funcionario.

"Desde el punto de vista de las comunidades originarias se trata de un regreso al territorio. Hay una falta de cumplimiento del Estado nacional", reconoció Fuks.

"La policía provincial ha tenido un rol de parapoliciales, vinculados a los propietarios que llaman a armarse, principalmente a un hombre que se llama, Frutos que ha iniciado una cruzada. Hay policías que apoyan estos levantamientos sin el aval del Gobierno provincial", cuestionó el secretario.

María Nahuel, autoridad de la Lafken Huincul Mapu, aseguró a Radio Con Vos que son 20 familias las instaladas en los territorios. "No es una ocupación, es una recuperación de nuestras tierras", señaló, y dijo que "el problema es con los habitantes de Villa Mascardi que no le gusta que ahí vivan mapuches, indios".

"Hay mucha ignorancia, somo un pueblo preexistente al Estado y el Estado tiene una deuda histórica con nosotros", afirmó la representante de la comunidad oririginaria.

En este marco, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, consideró que el Estado tiene que "desalojar" a quienes ocupen tierras. “El Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar", expresó Massa.

Además, sostuvo que se podría incurrir en retirarle los beneficios sociales a quienes tomen en forma ilegal tierras, como ser el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asignación Universal por Hijo (AUH). "Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere", indicó el dirigente al ser entrevistado en el canal América.