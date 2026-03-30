La Corte Suprema presiona al Consejo por la selección de los jueces

Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti impulsaron un proyecto integral para modificar los concursos del Consejo de la Magistratura, con foco en mérito, transparencia, anonimato y trazabilidad en la selección de magistrados.

La Corte Suprema presentó el nuevo “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia , Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , presentaron el nuevo “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” , aprobado por la acordada 4/2026, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y reforzar criterios de mérito y transparencia en la designación de jueces.

La iniciativa fue presentada en un acto con la presencia de Horacio Rosatti , consejeros del Consejo de la Magistratura, jueces federales y nacionales, representantes del Ministerio Público, integrantes de cortes provinciales, legisladores, académicos y organizaciones sociales.

Durante la exposición, Rosenkrantz sostuvo que la propuesta surge de la “necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento” y remarcó que el eje central es “identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad” .

En la misma línea, Lorenzetti advirtió sobre un “déficit estructural” en los procesos de selección, tanto a nivel nacional como en varias provincias, y alertó sobre una creciente partidización en la designación de jueces . Según explicó, el objetivo es evitar que la selección responda a intereses arbitrarios, oscuros o coyunturales .

La acordada propone una reorganización integral del sistema de concursos , cuyo resultado final seguirá siendo la terna de candidatos que el Consejo de la Magistratura envía al Poder Ejecutivo.

Los principales ejes del "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados"

Entre los principales cambios, el proyecto establece dos tipos de concursos: los anticipados, que serán la regla general, y los especiales, previstos como excepción. En los primeros solo podrán cubrirse hasta ocho cargos por concurso, mientras que los especiales podrán ser simples o múltiples, con un máximo de nueve vacantes.

Uno de los ejes centrales es la creación de una inscripción continua, pública y permanente mediante un sistema digital unificado, junto con un legajo personal digital e intransferible, que será requisito obligatorio para postularse.

También se modifica la prueba de oposición escrita, que quedará dividida en dos etapas. La primera será general, con 120 preguntas sorteadas entre 2000 y corrección automatizada. La segunda incluirá razonamiento jurídico, interpretación de casos y resolución práctica con redacción de sentencia.

mahiques corte suprema Juan Bautista Mahiques, presente en el acto.

El sistema prevé además anonimato garantizado por medios informáticos, con el objetivo de asegurar transparencia y trazabilidad en todas las etapas del proceso.

En la evaluación de antecedentes se incorporan pautas objetivas para premiar la excelencia académica y el mérito real, reduciendo el peso del recorrido meramente burocrático.

Luego se confeccionará un orden de mérito provisorio y se convocará a entrevistas públicas a los seis mejores postulantes, que serán transmitidas por medios audiovisuales y abiertas a la ciudadanía. En esta instancia, el puntaje máximo se reduce a 20 puntos, para limitar márgenes de subjetividad.

Finalmente, la Comisión de Selección elaborará el dictamen con la terna, el orden de mérito y los puntajes, tras lo cual el Plenario deberá convocar a audiencia pública antes de aprobar o rechazar el concurso.

Desde la Corte remarcaron que la propuesta busca fortalecer la idoneidad, la previsibilidad y la confianza pública en uno de los procesos institucionales más sensibles del sistema judicial argentino.

En la presentación participaron consejeros del Consejo de la Magistratura, entre ellos Agustina Díaz Cordero, Santiago Viola, Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, César Grau, Alberto Lugones, Alberto Maques, Alejandra Provítola, Guillermo Tamarit, Fernanda Vázquez y Eduardo Vischi. También estuvieron el secretario general del organismo, Mariano Pérez Roller, funcionarios de distintas comisiones y exconsejeros como Alejandro Fargosi, Pablo Tonelli, Adriana Donato, Jorge Yoma, Graciela Camaño y Gerónimo Ustarroz.

Al encuentro se sumaron además el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto a sus antecesores Germán Garavano, Mariano Cúneo Libarona y Marcela Losardo. Entre las autoridades judiciales presentes estuvieron la titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, el ministro Daniel Soria, la presidenta del Tribunal Superior de la Ciudad, Inés Weinberg, y los jueces Marcela De Langhe, Luis Lozano y Santiago Otamendi. También asistieron el presidente del Superior Tribunal de Chubut, Javier Raidan, y el titular de la Suprema Corte de Jujuy, Federico Otaola.