Para Benjamin Netanyahu, Israel ya cumplió más del 50% de sus objetivos en Irán + Seguir en









El primer ministro israelí se abstuvo de establecer un calendario que marque el fin del conflicto, pero sostuvo que seguirán degradando la capacidad militar y balística de Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que Israel ya logró más de la mitad de sus objetivos en la guerra contra Irán, pero no fijó un plazo para la finalización del conflicto.

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"Definitivamente hemos logrado más de la mitad. Pero no quiero establecer un calendario", dijo Netanyahu a la cadena conservadora estadounidense Newsmax.

El primer ministro israelí precisó que hablaba "en términos de misiones, no necesariamente en términos de tiempo"

Por otro lado añadió que "no creo que ese régimen vaya a colapsar desde dentro. Pero ahora mismo, lo que estamos haciendo es simplemente degradar su capacidad militar, degradar su capacidad balística, degradar su capacidad nuclear y también debilitarlos desde el interior", dijo Netanyahu.

Marco Rubio aseguró de nuevo que la guerra duraría semanas en lugar de meses El secretario de Estado Marco Rubio aseguró de nuevo que la guerra duraría semanas en lugar de meses, en medio del escepticismo de la opinión pública estadounidense ante el conflicto que ha disparado los precios del petróleo.

Netanyahu afirmó que la guerra había logrado objetivos claros como matar a miles de miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. "Israel y Estados Unidos también están cerca de acabar con su industria armamentística, prácticamente toda la base industrial, arrasando plantas enteras y el propio programa nuclear", dijo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu sostiene que ya cumplieron más de la mitad de sus objetivos en Irán.