Cumple de Karina Milei: la Orquesta de Granaderos tocó tres temas de ABBA en la Casa Rosada + Seguir en









Tras el festejo en la casa de Gobierno, la fanfarria salió a Plaza de Mayo y ofreció un show abierto al público en el marco de la semana de Malvinas. El momento quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

La fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo protagonizó un particular homenaje en la Casa Rosada: le celebró el cumpleaños a Karina Milei con un repertorio que combinó marchas militares y clásicos del pop.

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Durante el homenaje interpretaron la emblemática “Avenida de las Camelias” y sorprendieron con tres temas de ABBA: “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Chiquitita”. El cierre fue con la histórica Marcha de San Lorenzo. Tras la presentación, la secretaria general de la Presidencia saludó uno por uno a los músicos y les agradeció el gesto.

Luego del festejo en la Casa Rosada, la fanfarria se trasladó a Plaza de Mayo, donde continuó tocando para el público en el marco de las actividades por la semana de Malvinas.

El Regimiento de Granaderos, encargado del ceremonial y la custodia presidencial, suele participar en este tipo de actos oficiales y homenajes, combinando su tradición histórica con intervenciones musicales que buscan acercarse al público.

video granaderos rosada abba Durante el homenaje sorprendieron con tres temas de ABBA: “Dancing Queen”, “Mamma Mia” y “Chiquitita”. El momento quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y mostraron tanto el festejo dentro de la sede de Gobierno como la posterior presentación abierta en la plaza.

Javier Milei encabezó el acto por el 214° aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo acompañado de Manuel Adorni El presidente Javier Milei había encabezado hace unas semanas el acto por el 214° aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, la histórica unidad militar creada por el prócer. El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio del escándalo por sus viajes a Nueva York y Punta del Este. Del acto también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Cristian Castellanos. La formación fue fundada por José de San Martín el 16 de marzo de 1812, cuando tenía el rango de teniente coronel, con el objetivo de defender la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde 1903, el regimiento cumple además la función de Escolta Presidencial, un rol que mantiene hasta la actualidad. Noticia en desarrollo.-