¿Se anulan?: el presidente del Tribunal de Tasaciones dio vía libre a privatizaciones sensibles, salteando a los demás integrantes

Un documento oficial revela posibles inconsistencias en los procedimientos utilizados para avanzar con la venta de activos estatales estratégicos. La controversia alcanza a empresas como Nucleoeléctrica, AySA, Intercargo, Belgrano Cargas y las represas del Comahue, mientras crecen los cuestionamientos sobre la intervención del organismo encargado de valuar los bienes públicos.

Las privatizaciones a granel (la intención por ahora) como forma de debilitar el aparato del Estado serán una de las huellas que dejará el paso de Javier Milei por la Casa Rosada. Sin embargo, el camino no es prolijo ni, presuntamente, atado a las normas, de acuerdo con la respuesta del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el arquitecto Julio Roberto Villamonte, a la que accedió Ámbito.

El 9 de junio, Villamonte respondió a un pedido de acceso a la información sobre una serie de privatizaciones muy sensibles en torno de Nucleoeléctrica, AySA, Belgrano Cargas, Transener, Intercargo y las represas del Comahue . Varias de ellas benefician a familias relacionadas con diferentes estratos del Gobierno nacional, como, por caso, los Neuss, Chernajovsky y Stanley. En el documento señalado, ante diversos interrogantes, Villamonte aseveró que el reglamento interno del Tribunal de Tasaciones le “asigna la representación del Organismo”. Sin embargo, la resolución de 2023 a la que alude Villamonte dice otra cosa.

Ante la contradicción, este medio contactó al Tribunal de Tasaciones para que explique lo que parece ser una falta y exponga precedentes, pero no obtuvo respuesta.

Nucleoeléctrica es un caso testigo, como informó Ámbito en abril de este año. Ya en 2025, con la sola firma de Julio Villamonte el Tribunal de Tasaciones se abrió de sus deberes, porque la idea del Gobierno es que la tase el BNA o el BICE. En esa oportunidad, fuentes calificadas indicaron que “el Tribunal de Tasaciones viola la Ley N°21.126 al negarse a tasar y dejar que lo haga un banco que no tiene especialistas para llevarlo a cabo. Actualmente, la tasación de Nucleoeléctrica oscila entre 10 y 11 mil millones de dólares”. A su vez, cuestionaron que “que solo el presidente quien por medio de una nota comunicó que el Tribunal no podía tasar cuando tenía que ser una decisión del cuerpo”.

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Lo que está en juego

En su respuesta de poco más de tres páginas, Villamonte indicó que en los procesos de privatización de Nucleoeléctrica, Intercargo, AYSA, Belgrano Cargas, Enarsa y 4 centrales hidroeléctricas no fue necesario que, ante la supuesta imposibilidad de tasar integralmente cada caso, estos sean avalados por el cuerpo colegiado (o sea todos los integrantes del Tribunal y no solo el Presidente) sino que los incisos 6 y 7 del artículo N° 6 del reglamento interno del TTN le "asignan la representación del Organismo ante autoridades y terceros, así como la suscripción de los documentos que este emite".

Lo cierto es que la decisión de Villamonte ya tiene beneficiarios en los hechos porque en abril, luego de una llamativa apertura de sobres con un oportuno corte de luz incluido, la parte del Estado en Transener quedó en manos de Edison y Genneia. O sea, los hermanos Patricio y Juan Neuss y Rubén Cherñajovsky.

Algo similar ya había ocurrido el 30 de diciembre de 2025, cuando, mediante el Boletín Oficial y con la firma del ministro Luis Caputo, se comunicó que, por caso, los Neuss, también por medio de Edison, se quedaban con las hidroeléctricas Alicurá y Cerros Colorados.

En la misma línea y como parte de una estrategia de expansión agresiva, los Neuss aparecen entre los interesados en ingresar en Belgrano Cargas y Nucleoeléctrica, aunque este último caso, según fuentes autorizadas, se “empiojó” y su privatización parcial ya no es tan clara como aparentaba antes del escándalo protagonizado por Demian Reidel y su equipo. Todo esto a pesar de que Nucleoeléctrica es superavitaria.

En la contestación de Villamonte a la solicitud de acceso a la información, aunque el presidente del Tribunal indica que los incisos mencionados le "asignan la representación del Organismo ante autoridades y terceros, así como la suscripción de los documentos que este emite", en realidad el inciso 6 del Artículo 6 de la Resolución 72/2023 inserta un matiz clave entre las atribuciones del Presidente del Tribunal, matiz que, por cierto, amenaza con derribar el castillo de naipes libertario: “Representar al Tribunal ante los poderes públicos, los Tribunales de Justicia, autoridades y terceros, y dirigirse a los mismos a cualquier efecto, y en aquellos de especial importancia requerir el previo acuerdo del Cuerpo Colegiado”.

La pregunta se torna obvia: ¿las privatizaciones de Nucleoeléctrica, AYSA, ENARSA, las hidroeléctricas, Transener e Intercargo no son de "especial importancia" como para que intervenga el cuerpo colegiado del TTN? Esta es una de las preguntas que el Tribunal eligió no responder ante la consulta de Ámbito.

Por otro lado, en la respuesta de Villamonte consta que se tuvieron en cuenta “las consideraciones efectuadas por los Administradores Gubernamentales del Cuerpo de Administradores Gubernamentales del Ministerio de Desregulación”. Por tanto de un área que está bajo la órbita de Federico Sturszenegger, quien se propone avanzar en privatizaciones a como dé lugar.

En la respuesta punto por punto, Villamonte añadió a quiénes tuvo en cuenta para tomar tal atribución, como el Consultor Normativo del Tribunal y la Coordinación de Recursos Humanos. En el caso de Nucleoeléctrica, cuya cuestionada privatización parcial se encuentra empantanada, subrayó que el Tribunal solicitó información a la empresa, la cual no fue entregada, hecho que “impidió avanzar en el análisis técnico correspondiente”.

No es el primer paso de Villamonte por el Tribunal de Tasaciones ya que antes de la actual gestión ya había sido designado ahí por Mauricio Macri en 2016. Entre sus diversos cargos en el Estado, fue contratado por el macrismo en el Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires. El 29 de diciembre de 2023, como parte del acuerdo con el PRO retornó a la presidencia del Tribunal.

Una fuente especializada ante la consulta de Ámbito fue taxativa: “Se debe analizar en detalle cada proceso y evaluar la posibilidad evidente de que se lleve a cabo la anulación de las mismas”.