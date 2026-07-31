Victoria Villarruel cruzó a Diego Santilli tras el pedido de renuncia: "Respete el voto popular"

La Vicepresidenta acusó al jefe de Gabinete de intentar dañar la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano. El funcionario le había reclamado que diera “un paso al costado” si no estaba de acuerdo con la gestión.

Victoria Villarruel respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli , luego de que el funcionario le pidiera que renunciara si no comparte el rumbo del Gobierno. Sin nombrarlo directamente, la Vicepresidenta lo calificó como uno de los exponentes de la “casta política” y lo acusó de intentar dañar la institucionalidad.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió Villarruel en su cuenta de X.

La titular del Senado también reivindicó la legitimidad de la fórmula presidencial que integró junto a Javier Milei y recordó que ambos fueron elegidos por el voto popular.

“Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular ”, completó.

La publicación llegó después de que Santilli calificara como “una barbaridad” y “un disparate” los últimos mensajes de Villarruel contra integrantes del oficialismo. El jefe de Gabinete sostuvo que sus declaraciones constituían “agravios impropios” de una persona que había acompañado a Milei en la fórmula presidencial.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de…

Santilli le había pedido a Villarruel que renunciara

Durante una entrevista radial, Santilli fue consultado sobre si la Vicepresidenta debía abandonar su cargo debido a sus diferencias con el Gobierno y respondió de manera contundente. “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”, afirmó el jefe de Gabinete.

El nuevo cruce profundizó la interna entre Villarruel y la Casa Rosada, que volvió a escalar luego de que la Vicepresidenta expresara su “genuina preocupación” por el estado mental de Milei y afirmara que el mandatario tenía “persecuciones imaginarias”.

Esas declaraciones surgieron como respuesta a la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien había acusado a Villarruel de coordinar acciones contra el Gobierno junto con la legisladora opositora Marcela Pagano.

Santilli también defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentado por Milei en cadena nacional y cuestionó la posición adoptada por la Vicepresidenta frente a la gestión.