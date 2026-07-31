Avanza la posible visita de León XIV: Javier Milei recibió las credenciales del nuevo nuncio apostólico

La presentación formal de Michael Wallace Banach como representante de la Santa Sede abre una nueva etapa en el vínculo bilateral. Una de sus primeras tareas será trabajar sobre un eventual viaje del Papa a la Argentina.

Milei recibió las cartas credenciales de Michael Wallace Banach, nuevo representante de la Santa Sede en la Argentina.

El presidente Javier Milei recibió este viernes las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach , en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. La formalización de su misión diplomática representa un nuevo paso institucional de cara a una eventual visita del papa León XIV a la Argentina.

Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el mandatario recibió al representante pontificio, quien tendrá entre sus primeras tareas avanzar en la organización de un posible viaje del papa al país. Distintas versiones ubican la visita en noviembre, aunque por el momento no existe una confirmación oficial del Vaticano.

Días atrás, Banach había entregado una copia de sus cartas credenciales al canciller, como parte del procedimiento previo a su presentación formal ante el jefe de Estado.

“Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos”, expresó entonces Quirno.

El nuevo nuncio también mantuvo encuentros con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo ; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

La llegada del representante de la Santa Sede renovó las expectativas sobre una posible gira regional de León XIV. En caso de concretarse, el recorrido podría incluir también a Uruguay y Perú.

Milei recibió las credenciales de los embajadores de Alemania y Corea del Sur

El embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa, participó de la ceremonia en la Casa Rosada.

Durante la misma ceremonia, Milei recibió las cartas credenciales de la embajadora de Alemania, Catalina Cullas, y del representante de Corea del Sur, Lee Chong Hwa.

El acto formalizó el inicio de las respectivas misiones diplomáticas de ambos funcionarios en la Argentina y se realizó con la presencia del canciller Pablo Quirno.

La embajadora de Alemania, Catalina Cullas, presentó sus cartas credenciales ante Javier Milei.

Milei se reunió con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung

El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada a su par de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, en una reunión bilateral que tuvo como eje el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y la búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación económica y comercial.

El encuentro se desarrolló en Balcarce 50 y contó también con la participación de los cancilleres de Argentina y Corea del Sur. La agenda estuvo centrada en el intercambio bilateral, la posibilidad de ampliar el comercio y la llegada de nuevas inversiones al país.

Presidencia

Previamente, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Energía y Minería, Daniel González, con autoridades de Comercio, Industria y Recursos de Corea del Sur. Durante el encuentro analizaron oportunidades para fortalecer el comercio bilateral, ampliar la cooperación y promover nuevas inversiones en sectores estratégicos de la Argentina, con el objetivo de posicionar al país como un destino cada vez más atractivo para el capital extranjero.

La reunión se produce en un momento en el que el Gobierno busca profundizar sus relaciones con distintos socios internacionales y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero. En ese marco, la administración de Milei apunta a consolidar acuerdos que permitan ampliar las oportunidades de negocios y fortalecer la inserción del país en los mercados internacionales.