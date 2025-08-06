Se presentó la alianza "Juntos Defendemos Río Negro" que promete "hacerle frente al centralismo porteño"

Tendrá como objetivo "hacerle frente al centralismo porteño y construir una representación genuina en el Congreso Nacional".

Se lanzó en Cipolletti la alianza “Juntos Defendemos Río Negro” (JDRN), un frente amplio liderado por Juntos Somos Río Negro y que congrega a otros partidos provinciales y vecinales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El objetivo del acuerdo es "construir una representación genuina en el Congreso Nacional, con Senadores y Diputados que defiendan realmente a Río Negro, su gente, su producción y su empleo, por encima de los intereses de los partidos con jefes políticos en Buenos Aires".

El titular de JSRN, el Gobernador Alberto Weretilneck, también presidente de Juntos Somos Río Negro señaló que “esta no es una elección más. Es el momento de decidir quién va a ser realmente la voz de Río Negro en el Congreso: ¿queremos senadores y diputados que cuiden y piensen en los rionegrinos, o queremos legisladores que levanten la mano por órdenes de Karina, Javier o Cristina?".

La alianza está conformada por Juntos Somos Río Negro (JSRN), Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica ARI, Movimiento Patagónico Popular (MPP), Renovación y Desarrollo Social (REDES), Igualdad, Todos por Ramos, Compromiso con Regina, Todos Juntos por Pomona, Avancemos Cinco Saltos, Generación 3 de Octubre (3G), Partido Unión y Libertad (PUL) y Todos Somos Oro.

Junto a Weretilneck y las autoridades de los partidos que integran esta Alianza, compartieron la mesa los candidatos a Senadores Nacionales Facundo López, Andrea Confini y Mabel Yauhar; y el candidato a Diputado Nacional, Juan Pablo Muena.

Weretilneck remarcó que esta unidad nace del territorio, del trabajo conjunto, del respeto, el diálogo y el compromiso con cada rincón de la provincia. “Es una construcción que surge desde nuestra tierra, con partidos que tienen los pies en la provincia y la mirada puesta en el futuro”, sostuvo.

El documento constitutivo de la alianza plantea con claridad que la riqueza que genera Río Negro debe volver en soluciones concretas.

“No puede ser que Buenos Aires concentre los recursos y no se haga cargo de nada. No vemos inversión en rutas, ni en infraestructura, ni en transporte", advirtió el gobernador.

La firma del acta constitutiva de la alianza fue rubricado por: Juntos Somos Río Negro (JSRN) – Alberto Weretilneck, Movimiento Patagónico Popular (MPP) – Elbi Cides, Unión Cívica Radical (UCR) – Ariel Bernatene, Coalición Cívica ARI – María Eugenia Paillapi, Renovación y Desarrollo Social (REDES) – Leandro Capponi, Todos por Ramos – Nelson Quinteros, Compromiso con Regina – Luis Albrieu, Todos Juntos por Pomona – Miguel Ángel Jara, Avancemos Cinco Saltos – Enrique Rossi, Generación 3 de Octubre (3G) – Lucas Pica, Partido Unión y Libertad (PUL) – Walter Cortés, Todos Somos Oro – Gustavo Amati e Igualdad – Gabriel Alvarenga.