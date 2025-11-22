Quién es Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich que asumirá al frente del Ministerio de Seguridad + Seguir en









Cordobesa y actual secretaria de Seguridad, se abocó a la academia y la consultoría en países latinoamericanos. Hace diez años acompaña a Bullrich.

Alejandra Monteoliva reemplazará a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Un doble anuncio del Gobierno terminó de delinear el Gabinete de cara al recambio legislativo del 10 de diciembre. Las confirmaciones de Carlos Presti en reemplazo de Luis Petri (que asumirá como diputado) en el Ministerio de Defensa y de Alejandra Monteoliva sustituyendo a Patricia Bullrich (irá al Senado) en el Ministerio de Seguridad prometen una continuidad en las gestiones. Pero, ¿quién es Monteoliva?

Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

Alejandra Monteoliva Monteoliva acompaña a Bullrich hace diez años. En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, fue convocada para el equipo de trabajo de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional, donde asumió como directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó allegada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en el 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri. El nuevo rol de Bullrich desde el 2023 le deparó una nueva responsabilidad pública, ocupando el cargo de secretaria de Seguridad hasta su actual ascenso a ministra.

Patricia Bullrich y Javier Milei felicitaron a Alejandra Monteoliva La propia Patricia Bullrich felicitó a la nueva funcionaria en X. "Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad", destacó.

Asimismo, le encargó "sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga. Con el liderazgo del Presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien". A través de sus redes sociales, Javier Milei también le dio la bienvenida a ambos ministros: "Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente". En el comunicado oficial, el Gobierno destaca que "ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023" y remarca que "la Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas".