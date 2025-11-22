Quién es Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa

Era Jefe del Estado Mayor General del Ejército a cargo de 55.000 hombres y mujeres. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después.

El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, fue designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El Gobierno avanza en la renovación de Gabinete de cara a la segunda parte de su mandato. Este sábado anunció la llegada de dos nuevos ministros. Alejandra Monteoliva en Seguridad y Carlos Alberto Presti en Defensa . Este último es un militar de carrera, un hito desde el retorno de la democracia en 1983, después de 7 años de cruenta dictadura.

Carlos Alberto Presti es teniente general. El 10 de enero de 2024, a pocos días de la asunción de Javier Milei, había sido designado Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Su designación provocó el pase a retiro de 22 generales en actividad, mayores que él.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres.

" Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti , que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente. VLLC !", escribió el Presidente tras compartir el comunicado oficial donde se anunciaron los nuevos cambios de Gabinete.

El antecesor de Presti, Luis Petri, lo felicitó por sus redes sociales. "Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!", escribió.

"Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me acompañó, conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria!", pronóstico Petri.

La designación de Presti confirma una continuidad de la actual política marcada por una reivindicación de las Fuerzas Armadas como institución y una polémica diferenciación de las políticas de derechos humanos que primaron entre 2003 y 2023. En especial, Petri valoró el accionar de los militares durante la última dictadura militar (1976-1983), donde se cometieron infinidad de violaciones a los derechos humanos.