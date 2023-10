Segundo debate presidencial: fortalezas y debilidades de los candidatos

El primer encuentro entre los cinco candidatos -los anteriormente mencionados y Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Miriam Bregman (Frente de Izquierda y los Trabajadores) – se caracterizó por tener un tono mesurado, según la mayoría de los analistas, y no dejó un claro vencedor.

Tras el encuentro, realizado en Santiago del Estero, los comunicadores de Bullrich señalaron que la postulante po r Juntos por el Cambio había participado del debate afectada por una gripe, algo que no se comentó en la previa de la reunión y que algunos maliciosamente interpretan como una justificación de una participación que daba para más.

Más allá de los ataques, otra de las sensaciones que dejó el primer debate fue “la falta de conexión” entre los mensajes y el interés de la gente común. “No me quedó claro qué pensaban hacer. Discutían y se peleaban entre ellos”, sostuvo una entrevistada en un focus group que se hizo tras la primera discusión.

En la antesala de este debate, Massa tendrá el desafío de tratar de convencer al electorado en un contexto de gran inestabilidad económica.

Tras el primer encuentro, el escenario de tercios resultó nuevamente una mala noticia para los mercados -que esperan definiciones – y alentó la suba de los dólares alternativos, según se comenta en el mercado de cambios (el viernes la divisa se acercó a los $ 900). Con reservas netas negativas por más de U$S 6.000 millones, la conducción económica decidió hacia el fin de la semana extender el parking de algunos títulos y llevar a cabo allanamientos en la City.

Por supuesto, la situación fue aprovechada por la oposición. Milei sostuvo que "cuánto más alto" esté la divisa del mercado paralelo, "más fácil va a ser

dolarizar" para satisfacción de sus adeptos y creando preocupación entre quienes consideran que este tipo de declaraciones tienen un efecto desestabilizante en los mercados.

Por su parte, Carlos Melconian, candidato a ministro de Economía por Juntos por el Cambio alertó sobre el "zafarrancho económico" de Sergio Massa.

La economía no será uno de los tópicos de este debate. Los tres temas que discutirán hoy los candidatos serán seguridad, trabajo y producción y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

Seguridad

Es uno de los temas que constituyen el eje de de campaña de Bullrich y es donde la candidata puede mostrar más hechos. Massa hará enfásis de sus logros en la materia cuando fue intendente de Tigre y Milei estuvo preparando el tema con su candidata a vicepresidente y especialista en la materia, Victoria Villaruel, según pudo saber Ámbito.

Los ataques de Hamas a Israel vuelven a poner la cuestión al rojo. El presidente Alberto Fernández tuvo una reacción rápida al resolver reforzar la seguridad en las instituciones judías en el país. Cabe recordar que Argentina sufrió el ataque a la Embajada de Israel y de Amia durante la década del 90 con un total de más de 100 victimas fatales en ambos atentados.

Noticias provenientes del Estado judío cuestionan a los servicios de inteligencia israelí en prever los ataques. Esto en medio de la discusión entre Bullrich que propuso cerrar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y Villaroel, quien sostuvo que Argentina no podía darse ese lujo y que lo que se necesita es profesionalizar la AFI.

Empleo

En cuanto al tema del empleo, Bullrich seguramente deberá lidiar con los desfavorables resultados que arrojó la anterior gestión de Cambiemos. Sin embargo, la candidata cuenta a su favor con el antecedente del famoso enfrentamiento que tuvo años atrás con el dirigente sindical Hugo Moyano.

Fue en 2001, en el programa Hora Clave, oportunidad en la que Bullrich le disparó al dirigente camionero que “Los sindicalistas lo único que hacen hace años es llenarse los bolsillos con la plata de la gente. No jodas eh”. Moyano respondió: “No te hagas la patriota porque acá nos conocemos todos”.

La creación de empleo es una de los pocos aspectos favorables que podrá mostrar Massa en el debate. Las estadísticas muestran un crecimiento en el número de puestos de trabajo -más de un millón-, como así también en la actividad general al menos hasta el primer semestre del año (si se descuenta la sequía que afectó al sector agropecuario).

Milei, por su parte, posiblemente vuelva a ser atacado por su acercamiento a “la casta sindical”, según sus oponentes. Es público que el líder libertario se reunión con Gerardo Martínez (del gremio de la construcción para analizar el seguro de desempleo que tiene el sector) y con Luis Barrionuevo (gastronómico que fiscalizará la elección). Si bien no se conoció públicamente, el candidato de Libertad Avanza ya mantuvo contactos con Armando Cavallieri, histórico representante de los empleados de comercio, según pudo conocer Ámbito.

Vivienda

El tema de la falta de viviendas es una demanda de la población sobre el que los candidatos difícilmente puedan prometer mucho si antes no se soluciona la inestabilidad que afecta a la economía argentina que impide el crédito a largo plazo, señalan los especialistas. Además, tanto en el caso del oficialismo como de Juntos por el Cambio son responsables del desaguisado de los alquileres. Y de Milei no se conoce su postura sobre este tama, más bien se especula que, apostará a la iniciativa privada.

Medio Ambiente

En materia de medio ambiente, Milei es el candidato que presentó las propuestas más disruptivas, negando el cambio climático. No debería extrañar que sea atacado por estos dichos, a pesar que en este tópico y de acuerdo con ambientalistas, ni Juntos por el Cambio ni el peronismo tienen mucho de qué vanagloriarse.

Escándalos

En el primer debate, por ejemplo, los analistas políticos señalaron que Bullrich no aprovechó suficientemente el escándalo desatado por el viaje del ex jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en un lujoso yate por el Mediterráneo en compañía de una conocida modelo, para atacar a Massa. Tampoco se “ensaño” con el episodio provocado por la detención de Julio “Chocolate” Rigau, hallado en un cajero ubicado en pleno centro de La Plata con 48 tarjetas de débito que estaban a nombre de personas que figuraban como supuestos empleados de la legislatura bonaerense.

La sospecha es que estaba retirando fondos para los políticos y aquí nuevamente algunos consideran que la falta de énfasis en el tema se vincula con una operatoria que, infieren, beneficia a las distintas corrientes políticas.

En tren de sospechas, también llamó la atención que no utilizara los affaires “Insaurralde” y “Chocolate” por parte de Milei, cuando en realidad parecen dos casos ideales para “atacar a la casta”. Algunos dicen que el dirigente libertario estuvo medido porque “jugó al empate” ya que condición de primero torna aconsejable no tomar riesgos. Pero otros utilizan esta moderación para convalidar lo consideran un entendimiento entre Massa y Milei.

Lo cierto es que en el equipo del candidato de Unión por la Patria hubo satisfacción por el resultado del primer debate. “No sufrimos ningún ataque importante y Sergio pudo plantear sus ideas que lo presentaron como el más presidenciable”, sostuvieron. El debate no conformó, no dejó claro un ganador, no dio señales de cómo pueden darse las elecciones el 22 de octubre provocando, según los analistas, una suba de los diferentes dólares.

“Esperemos que este debate no decepcione así esta semana se tranquilizan los mercados”, comentaba un analista de la City, aunque sin demasiado optimismo no tanto por los discursos de los candidatos sino por la situación económica.