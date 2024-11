Senado busca que se reconozcan los servicios de ayudantes terapeúticos

La titular del espacio, la catamarqueña Lucía Corpacci (Unión por la Patria) le pidió a la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) -miembro de Salud y presidente de Trabajo- que le otorgue prioridad al tratamiento. "Tuvieron un mes y medio para llevarlo a dictamen pero ahora parece que me persiguen para que yo lo haga. Está en sus manos", se quejó Álvarez Rivero . "Si usted me lo pone en sus manos, pongámonos de acuerdo", contestó Corpacci.

Lucia Corpacci.jpeg Lucía Corpacci, titular de la Comisión de Salud del Senado.

También intervino la porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) quien reconoció que "es cierto que existió una imprudencia de nosotros como senadores al no conformar la Comisión de Salud, no sería un problema tan urgente si no hubiera una resolución del Gobierno nacional que nos deja sin la prestación" y explicó que "las obras sociales y las prepagas le están diciendo hoy a las familias que tienen a alguien con discapacidad que no les pueden dar un ayudante terapéutico".