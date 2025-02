Senado: presentaron el dictamen para la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema

El dictamen cosechó nueve firmas, las necesarias para obtener la mayoría de la comisión. Dieron su aval el jujeño Ezequiel Atauche (LLA) y su compañero de bloque por San Luis, Bartolomé Abdala , los correntinos Eduardo Vischi (UCR) y Carlos Espínola (Las Provincias Unidas); la tucumana Beatriz Ávil (Partido por la Justicia Social, aliada del PRO); el misionero Carlos Arce (Frente Renovador de La Concordia Social, no masista), el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y del peronismo Sergio Uñac y Lucía Corpacci.

"Del análisis realizado por esta Comisión sobre las impugnaciones y observaciones, se concluye que las mismas no son conducentes, toda vez que no se aportan fundamentos que demuestren su falta de idoneidad moral, técnica y profesional a la que refieren", dice uno de los fundamentos del dictamen que aprueba en su artículo 1 el pliego de Ariel Lijo.

Tras lograr este dictamen, el Gobierno confía en lograr el nombramiento de Lijo y de su segundo candidato para la Corte, Manuel García Mansilla. Incluso, algunas fuentes de Casa Rosada sostienen que ambos jueces estarán sentados en el Congreso como miembros del alto tribunal durante la apertura de las sesiones ordinarias, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

No queda claro cómo lograrían la aprobación de García Mansilla para esa fecha, ya que su pliego no está dentro del temario presentado por el Ejecutivo en la convocatoria de las sesiones extraordinarias. La alternativa sería nombrarlo por decreto, opción no descartada por el presidente Javier Milei, pero que podría generar un rechazo masivo de distintos sectores.

Senado comenzará a debatir el miércoles en comisión la suspensión de las PASO

El Senado debatirá este miércoles en comisión el proyecto de suspensión de las PASO aprobado por la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a convertirlo en ley entre el 18 y 19 de febrero.

El plenario de la Comisión de Asuntos Constitucionales está citado para las 15 a fin de tratar y firmar dictamen sobre el proyecto que suspende las elecciones primarias prevista para agosto.

La Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado con una mayoría de 162 votos el proyecto para suspender las PASO durante este año.

Será la primera reunión de ese organismo parlamentario desde la expulsión del entrerriano Edgardo Kueider, actualmente detenido en Paraguay y quien presidía esa comisión, por lo que previo al tratamiento de ese proyecto se debe elegir al nuevo titular.

La reunión será abierta por la vicepresidenta de la comisión, Sandra Mendoza, una legisladora tucumana cercana al exgobernador y actual senador Juan Manzur.