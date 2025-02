Suspensión de las PASO: referente libertario aseguró que en el Senado "la veo un poco más complicado"

En la primera sesión del Congreso del año, el Gobierno obtuvo un triunfo parlamentario logrando la media sanción en la Cámara de Diputados de la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . La contundente votación (162 votos a favor y 55 en contra) no opacó otro mérito: el oficialismo torció voluntades peronistas y radicales . El siguiente reto es ratificar ese resultado en el Senado.

Asimismo, reiteró los argumentos para suspender las PASO: "No se anulan las internas en los partidos pero no las tienen que pagar los argentinos". "No se pueden poner de acuerdo y después quieren manejar el país", dijo en radio Rivadavia y consideró que el proyecto "es una forma de eliminar el gasto, bajando cualquier tipo de privilegio".