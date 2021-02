El Senado aprobó el pliego de Ramos Padilla al juzgado Federal de La Plata

La reunión del pleno del cuerpo legislativo es la primera actividad del período extraordinario, ya que en enero hubo asueto en el Senado.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, fue la primera oradora y la encargada de presentar los pliegos propuestos por el Ejecutivo. "Los aspirantes y los candidatos enviados por el PEN contestaron a las preguntas realizadas con respuestas solventes que demostraron la idoneidad de los mismos. Se emitieron los 15 dictámenes favorables, pido a mis colegas que nos acompañen con sus votos", dijo.

Luego, fue el turno del legislador del PRO, Ernesto Martínez, quien criticó la postulación de la jueza Silvia Mora al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n°10 de la Ciudad de Buenos Aires y planteó “consideraciones políticas”. “Los cargos públicos deben ejercerse con coherencia y no sería el caso si me quedara callado en la orden del día 727/20, que no res

ponde a una vacante sino a una continuidad por cumplir 75 años y se compadecía con una motivación sospechosa. Voy a seguir lo que mi bloque decida pero no en este orden del día”, dijo.

senado extraordinarias (3).jpeg Mariano Fuchila.

Por su parte, el senador salteño Juan Carlos Romero advirtió que se abstendrá en la mayoría de los pliegos, salvo en el que designa al juez Jorge Gustavo Montoya en la ciudad de Orán y criticó la designación de Alejo Ramos Padilla en la justicia federal de La Plata, al sostener que se trata de "un juez militante y polémico" al que "se pretende nombrar en un juzgado tan importante como es electoral de la provincia de Buenos Aires". Además, señaló un "plan bien orquestado es de acomodar a toda la Justicia con el único objetivo de la búsqueda de la impunidad de los imputados provenientes del oficialismo".

En tanto, el senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, indicó que el juez Ramos Padilla “ha sido víctima de una campaña mediática y política de difamación que no tiene precedentes”. “Con esta designación se está haciendo un acto de estricta justicia”, continuó sobre el actual magistrado de Dolores, a cargo de la causa por las escuchas ilegales durante el macrismo.

"Es un juez valiente que tuvo que soportar que un Presidente en ejercicio (por Mauricio Macri) dijera que había que sacarlo. Fue víctima de una campaña mediática y política de descalificación que tiene pocos antecedentes", señaló en el recinto el legislador.

Por último, el senador oficialista, Juan Mario Pais, destacó que "el doctor Alejo Ramos Padilla tuvo un excelente examen, para muchos de la oposición que les gusta reivindicar la 'meritocracia'. El mejor lugar para cubrir ese juzgado lo obtuvo este magistrado en concurso de oposición y antecedentes".

Entre los candidatos que recibieron aval del Senado están además Ariel Fognini, Alejandro Pastorino, Mariana Kanefsck, Andrea Imatz y Ramiro Guiraldes para para los juzgados nacionales en lo civil 97, 29, 4, 6 y 90 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

senado extraordinarias (5).jpeg Mariano Fuchila.

El Poder Ejecutivo también propuso los ascensos de Nicolás Ossola, Verónica Vieito y Pedro Pugliese como defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, del juzgado federal de Mercedes y de la Defensoría Pública de la Víctima de Neuquén.

Integran la nómina Luis Imas, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico de CABA; Silvia Mora, como jueza de Cámara del tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 de CABA; Mario Leal como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Ernesto Sebastián y Sebastian Foglia, como jueces de Cámara de Bahía Blanca; y Jorge Montoya como juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.

El temario previsto incluye un proyecto de la senadora Ana Almirón (Frente de Todos-Corrientes) para reformar el tribunal de Defensa de la Competencia en cuanto a mejorar la conformación y el funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Uno de los cambios propuestos consiste en que la designación de los integrantes se formule a través de las propuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo, pasando por la revisión del Congreso para su aprobación final.