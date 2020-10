El Senado aprobó los pliegos de 28 jueces y dio media sanción a la ley de paridad de género en medios

Los pliegos en tratamiento habían recibido dictamen de la Comisión de Acuerdos del Senado, entre ellos el de Daniel Bejas para integrar la Cámara Nacional Electoral. En tanto, la autorización del traslado recayó en la jueza Zunina Niremperger, quien fue trasladada del Juzgado Federal de Primera Instancia Número 2 de Resistencia, Chaco, a su similar Número 1 de la misma ciudad.

También se mantuvo la mudanza de la jueza María Verónica Scanata del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, al juzgado similar de la ciudad de Posadas, de la misma provincia.

Niremperger y Scanata fueron dos de los siete magistrados que asistieron a la audiencia de la Comisión de Acuerdos en la que se resolvió que no se autorizarían los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes en esa oportunidad decidieron ausentarse.

Esos traslados fueron decretados por el expresidente Mauricio Macri y sin que sus pliegos fueran aprobados por el Senado, como indica la Constitución, y en varias instancias judiciales se resolvió que debían volver a sus tribunales de origen.

La presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, reseñó que "a la audiencia no concurrió la oposición macrista ni los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli". "Estas dos postulantes que sí serán trasladadas asistieron a la audiencia. Es una actitud que hace notoria diferencia con los tres magistrados de la Nación que decidieron no asistir", expresó Fernández Sagasti. Además, la legisladora oficialista dijo que "el Senado rechazó los traslados de los tres jueces en función de esa ausencia".

En cambio, la opositora Laura Rodríguez Machado reiteró el argumento de que "no se necesitaba el acuerdo del Senado para el traslado de los jueces" y afirmó que "el Consejo de la Magistratura decidió modificar ese trabajo y el Senado decidió revisar para atrás".

En cambio, el salteño Juan Carlos Romero, aliado de Juntos por el Cambio, acusó al oficialismo de "buscar la domesticación" y arriesgó que "aunque los tres jueces hubieran venido de rodillas, no se hubieran salvado". A pesar de esto, votó por la positiva la designación del fiscal Eduardo José Villalba. "Para no meter la grieta en la justicia de mi provincia”, expresó.

En tanto, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, Anabel Fernández Sagasti, justificó el voto positivo de su espacio y explicó que el "Senado cumplió con el reglamento y la manda constitucional" de dar acuerdo a los pliegos y traslados remitidos por el Poder Ejecutivo.

Al comienzo de la sesión especial, se aprobó la resolución conjunta que firmaron la semana pasada Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que establece que los legisladores nacionales tampoco pueden comprar dólar ahorro, mientras dure el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Fue por 64 votos a favor y uno en contra - de Juan Carlos Romero del bloque Parlamentario Federal-, quien argumentó que de una forma de discriminación hacia los legisladores.

Con posterioridad, se puso a votación el decreto DP 17/20 de la presidencia de la Cámara alta por el cual se dispone que, además de las autoridades del Senado y el personal afectado al desarrollo de la sesión, pueden estar presentes en el recinto dos senadores por el bloque de la mayoría, dos por la primera minoría y uno por cada uno de los demás bloques.

El mismo fue aprobado por la unanimidad de todos los bloques, tras varios meses de discusión y una presentación judicial del interbloque de Juntos por el Cambio contra el decreto anterior de la vicepresidenta que renovó el protocolo para las sesiones virtuales.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, destacó que la nueva medida "corrige, enmienda el error" que a su juicio fue el decreto anterior, porque "posibilita la participación de los bloques", al tiempo que celebró que se haya encontrado "un entendimiento".

Por su parte, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, celebró que "la oposición y los bloques minoritarios que no se hacían presentes estén en la sesión" y aclaró que el protocolo "no modifica el reglamento", como argumentó la oposición para rechazar los decretos anteriores.

Ley de paridad de género en medios audiovisuales del Estado nacional

Los legisladores también avanzaron con la media sanción al proyecto que establece la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva.

El objetivo es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada.

En tanto, la norma establece que el régimen de promoción para los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada con y sin fines de lucro será creado por la autoridad de aplicación. El mismo expedirá un certificado de equidad en la representación de los géneros para aquellos prestadores que incluyan dicho principio en sus estructuras y planes de acción.

Al fundamentar la iniciativa de su autoría, la titular de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango, señaló que que “este proyecto de ley se inscribe en el paradigma que busca caminar hacia el reconocimiento y efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres y diversidades, en consonancia con la decisión política del Gobierno nacional de trasversalizar la perspectiva de género y de diversidad en todas las políticas públicas, incluidos los servicios de comunicación.

“Seguimos necesitando más mujeres contando lo que pasa y lo que nos pasa. Escribiendo la información, decidiendo contenidos y determinando prioridades y maneras de decir. Qué decir y cómo decirlo. Queremos más mujeres en las reuniones editoriales y fijando tema en la agenda periodística de la Argentina. ¿Por qué? Porque las mujeres miramos y sentimos diferente, y porque somos más de la mitad de la población de este país y por eso no queremos que los medios estén mayoritariamente compuestos por varones”, cerró la senadora pampeana.

A su turno, la senadora de Juntos por el Cambio, Guadalupe Tagliaferri, advirtió: "No es que falten mujeres, y este cuello de botella no ocurre porque no seamos idóneas. Hay que torcer un poco la cancha, una cancha que viene torcida ya hace muchísimos años".

En tanto, el senador del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, indicó: "Tenemos que revisar nuestro machismo, desestructurarlo, y darle lugar a un modelo inclusivo y a un carácter más democrático porque de qué democracia hablamos si no está la mirada de la mujer".

Los senadores también dieron media sanción por unanimidad a la Ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria en materia medioambiental para funcionarios públicos en los tres poderes del Estado.

El proyecto reivindica a Yolanda Ortíz, la primera funcionaria en hacerse cargo de la flamante Secretaría de Ambiente en 1973, en ese momento llamada Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente Humano.

En el temario de este jueves también se encuentra un proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que aprueba las modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).