Rechazan esperar al "per saltum" en amparo de jueces

Los camaristas que resisten que el Senado trate sus traslados vienen llevando adelante una estrategia errática: presentaron un amparo que fue rechazado en primera instancia; apelaron, pero el mismo día plantearon un salto de instancia para ir directamente a la Corte, pero en simultáneo a su apelación; y ahora piden por escrito a la Cámara que se abstenga de tratar ese asunto mientras la Corte establece si admite el “per saltum”, algo que puede o no tratar en los próximos días, sobre lo que no hay certeza. A la vez, dejaron trascender que no se presentarán el viernes, fecha fijada por el Senado para audiencia pública (vía virtual) para que defiendan sus traslados y consigan aval. Eso termina agregando una complejidad a su estatus: si el “mensaje” al Senado del Poder Ejecutivo es para que den aval (mitad más uno) a los traslados, considerando incompleto el proceso de ocupación de sus actuales cargos, si ellos mismos eludieran presentarse por estar judicializando el asunto, podría interpretarse una incomparecencia que deje trunco el trámite. Los jueces -a los que se suma Germán Castelli con una estrategia distinta- depositan sus expectativas en una eventual decisión final de la Corte que anule el proceso iniciado por el Consejo de la Magistratura que propuso la revisión de una decena de traslados, la mayor parte de ellos materializados durante el Gobierno de Mauricio Macri y específicamente para sitiales estratégicos como la Cámara Federal.

La intervención de Heiland, en el expediente, había abierto un haz de luz para las expectativas de revocar un fallo adverso en primera instancia. Sin embargo, sus colegas advirtieron a la jueza que su intervención era “exclusivamente” a los fines de establecer si la excusación de Gallegos Fedriani era correcta. Había diferencias entre los dos camaristas que integran la Sala V. Heiland saldó la paridad votando a favor del apartamiento del camarista que alegó que él mismo había sido trasladado desde el fuero Civil y Comercial Federal. Resta saber si nuevamente, para la cuestión de la apelación al amparo, existe una paridad para la que deba intervenir un tercer juez que desempate. Sobre este punto, Bruglia y Bertuzzi querían esperar si tenían suerte y la Corte admitía tratar su planteo. Hasta ahora no hubo una discusión centrada en el “per saltum”, pero podría llegar a haber una resolución, al menos sobre si lo admiten, esta semana.