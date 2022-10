Juliana Di Tullio apuntó contra Guzmán, defendió a Massa y pidió a Cristina candidata

"Un señor que nos mintió en la cara", dijo sobre Guzmán en diálogo con Radio 10 y agregó: "Nos dijo que íbamos para un lado y terminamos yendo para el otro".

Consultada sobre las similitudes entre el programa económico de Guzmán y las medidas que está aplicando el ministro actual Sergio Massa, respondió: "Y pero ¿Qué va a hacer?, es una ley. El trabajito de Guzmán se convirtió en ley. Y ahora hay que cumplir la ley".

Sin embargo, destacó que enfrenta contradicciones con la gestión de Massa: "Guzmán era un personaje que no parecía que uno debía tenerle desconfianza. Con Sergio hay como un tinte de desconfianza. Le tengo mas confianza a Massa que la que pude construir con Guzmán porque me mintió, descaradamente me mintió. Yo entiendo lo que pasa, pero tengo menos contradicciones, porque es mas tranca la relación".

Cuestionó también los cambios en el pacto social y destacó: "Ahora si te pueden matar te matan. Hoy se cumple un mes del atentado a Cristina donde se dejó bastante atrás el acuerdo de recuperación democrática del 83".

"Para Juliana Di Tullio, yo quisiera que no por ella, quisiera que si por mi y por el pueblo argentino", respondió al ser consultada sobre una posible candidatura de la vicepresidenta para las elecciones de 2023 y agregó: "Yo creo que Cristina gana una elección en 2023, que creo que va a ser una elección por dos caminos. Yo me imagino jugando a Cristina por un lado, y del otro lado alguien que represente la derecha".

Sin embargo, agregó: "Si fuera por ella, no quiero que sea, por sus deseos, por su vida. Ya está, ya nos dio todo. Si me preguntas por mi, por mis pibes, si quiero. ¿Quién va a ser? No quiero alguien que se parece, quiero que sea Cristina".

Agregó además que ve solo un posible candidato de la oposición que pueda competir contra la vicepresidenta: "Para la convivencia democrática del país creo que el candidato de la oposición tendría que ser (el expresidente Mauricio) Macri. los otros son copias, que son mas berretas. Yo no le veo a Horacio (Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) lo que le ven todos, como un hombre un poco mas conciliador. ¿Conciliador con quién? Con la casta. ¿Conciliador con los derechos de los trabajadores, con los pibes, con la educación? No escucha a nadie".

Sobre una posible eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) subrayó: "Yo no me puse a pensar que se eliminen las PASO o no. A mí las PASO no fue una ley que me haya gustado votar, nunca me gustaron, no es un instrumento que me haya gustado. No se si es momento".