PASO: Gobierno ratifica cronograma y partidas

Cerruti fue consultada por un proyecto de ley que presentará en los próximos días el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro y titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giácomo, quien anticipó que está elaborando una iniciativa para que “sean suspendidas o eliminadas” las PASO. “No corresponde hacer política ficción con un proyecto que recién fue presentado, no fue tratado en comisión y no hay ninguna posibilidad de saber si tendrá o no tendrá los votos”, respondió Cerruti al respecto.

Si bien Cristina Fernández de Kirchner aún no se pronunció sobre el debate, la senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, dijo que aguardará ver “qué proyecto viene” de la Cámara de Diputados para definir si apoya la suspensión de las elecciones PASO propuesta en un anteproyecto de ley por un legislador de un partido aliado al oficialismo. “Hay que ver qué proyecto viene de allá. Es una discusión que está en Diputados”, señaló la legisladora de La Cámpora en diálogo con la prensa acreditada en el Senado de la Nación al finalizar la reunión de la Comisión de Acuerdos que preside.

No obstante, Fernández Sagasti recordó que fue la “impulsora” de la ley que puso en funcionamiento las PASO en la provincia de Mendoza.

“Hay que ver si no viene una idea innovadora, como la de que el partido que quiere las primaras se pague la interna. O de que se suspendan por única vez”, sentenció. De ese modo, Fernández Sagasti se refirió a la propuesta del diputado de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, de presentar un proyecto para eliminar las PASO. Di Giácomo dijo el martes que estaba “elaborando un proyecto para que sean suspendidas o eliminadas” las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) y consideró que ese tema “hay que resolverlo este año”, teniendo en cuenta que el próximo proceso electoral se iniciará en los primeros meses de 2023.