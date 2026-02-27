Sesiones ordinarias 2026: quiénes dirán presente en el recinto + Seguir en









El presidente Javier Milei encabezará el acto de apertura el domingo 1° de marzo a las 21. Gobernadores, legisladores y el Gabinete nacional fueron convocados para una jornada atravesada por la expectativa política y el operativo de seguridad.

La ceremonia marcará un nuevo cruce institucional entre el Presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el peor momento de de la relación de la fórmula presidencial.

El Gobierno nacional ratificó que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación se realizará el domingo 1° de marzo a las 21. La ceremonia contará con el discurso del presidente Javier Milei, quien se presentará ante los gobernadores y la mayoría de los 257 diputados y los 72 senadores. Este miércoles se conoció como serán los ingresos para peatones y autos, además de qué calles estarán cortadas por el habitual operativo policial.

La jornada fue formalizada el miércoles mediante el Decreto 107/2026, difundido en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, el mensaje del mandatario tendría una duración aproximada de media hora, con eje en que se trata del “Congreso más reformista” de la historia argentina.

En cuanto a la convocatoria, se espera que la mayoría de los gobernadores estén presentes. Sin embargo, algunos no llegarían a horario, ya que entre el domingo y el lunes, 13 provincias tendrán sus propias aperturas legislativas y cada uno de los mandatarios federales deben estar allí presentes.

Sesiones Ordinarias 2026: los gobernadores que ya confirmaron su presencia De acuerdo a un relevamiento realizado por Ámbito, ya confirmaron presencia Alfredo Cornejo (Mendoza), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA). También, aunque todavía sin ser definitivo, el rionegrino Alberto Weretilneck.

Por otro lado, Milei volverá a encontrarse con la vicepresidenta Victoria Villaruel, quién será la encargada de inaugurar y clausurar la Asamblea Legislativa, en el peor momento de la relación de la fórmula presidencial. De hecho, en la apertura de Sesiones Ordinarias de 2025, Milei hizo una pequeña pausa en la lectura de su discurso, y la vicepresidenta dio por finalizada la sesión, protagonizando un mal entendido con ambos. "¡Para!... no terminé", había dicho el presidente, que a los pocos minutos terminó su oratoria.

En cuanto al resto del oficialismo, de no mediar inconvenientes, todos los ministros dirán presentes, con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza. La lista la completan: Sandra Pettovello, Carlos Presti, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo. GABINETE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2025.jpeg El gabinete de Javier Milei en la apertura de Sesiones Ordinarias de 2025. Los ministros que dejaron su cargo fueron: Guillermo Francos (sin cargos en el gobierno), Patricia Bullrich (ahora líder de LLA en el Senado) y Luis Petri (actual diputado). Presidencia