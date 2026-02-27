El Gobierno nacional ratificó que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación se realizará el domingo 1° de marzo a las 21. La ceremonia contará con el discurso del presidente Javier Milei, quien se presentará ante los gobernadores y la mayoría de los 257 diputados y los 72 senadores. Este miércoles se conoció como serán los ingresos para peatones y autos, además de qué calles estarán cortadas por el habitual operativo policial.
Sesiones ordinarias 2026: quiénes dirán presente en el recinto
El presidente Javier Milei encabezará el acto de apertura el domingo 1° de marzo a las 21. Gobernadores, legisladores y el Gabinete nacional fueron convocados para una jornada atravesada por la expectativa política y el operativo de seguridad.
Apertura de Sesiones Ordinarias 2026: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo
Sesiones ordinarias 2026: diferencias entre sesiones ordinarias y extraordinarias
La jornada fue formalizada el miércoles mediante el Decreto 107/2026, difundido en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, el mensaje del mandatario tendría una duración aproximada de media hora, con eje en que se trata del “Congreso más reformista” de la historia argentina.
En cuanto a la convocatoria, se espera que la mayoría de los gobernadores estén presentes. Sin embargo, algunos no llegarían a horario, ya que entre el domingo y el lunes, 13 provincias tendrán sus propias aperturas legislativas y cada uno de los mandatarios federales deben estar allí presentes.
Sesiones Ordinarias 2026: los gobernadores que ya confirmaron su presencia
De acuerdo a un relevamiento realizado por Ámbito, ya confirmaron presencia Alfredo Cornejo (Mendoza), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA). También, aunque todavía sin ser definitivo, el rionegrino Alberto Weretilneck.
Por otro lado, Milei volverá a encontrarse con la vicepresidenta Victoria Villaruel, quién será la encargada de inaugurar y clausurar la Asamblea Legislativa, en el peor momento de la relación de la fórmula presidencial. De hecho, en la apertura de Sesiones Ordinarias de 2025, Milei hizo una pequeña pausa en la lectura de su discurso, y la vicepresidenta dio por finalizada la sesión, protagonizando un mal entendido con ambos. "¡Para!... no terminé", había dicho el presidente, que a los pocos minutos terminó su oratoria.
En cuanto al resto del oficialismo, de no mediar inconvenientes, todos los ministros dirán presentes, con el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la cabeza. La lista la completan: Sandra Pettovello, Carlos Presti, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo.
