Apertura de Sesiones 2026: cortes de calles y operativo de seguridad en el Congreso

El Gobierno confirmó que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación Argentina será el domingo 1° de marzo a las 21, con un fuerte operativo de seguridad en la zona. Habrá calles valladas, restricciones al tránsito y accesos diferenciados para peatones y vehículos en los alrededores del Palacio Legislativo.

Conocé que calles y Avenidas se verán afectadas el domingo 1° de marzo por la Apertura de Sesiones. También descubrí por donde serán los ingresos de los que asistirán al Congreso.

El Gobierno nacional ratificó que la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación se realizará el domingo 1° de marzo a las 21. La ceremonia contará con el discurso del presidente Javier Milei, quien se presentará ante los 257 diputados, los 72 senadores y autoridades nacionales y provinciales. Este miércoles se conoció como serán los ingresos para peatones y autos, además de qué calles estarán cortadas por el habitual operativo policial.

La convocatoria fue formalizada esta madrugada mediante el Decreto 107/2026, difundido en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, el mensaje del mandatario tendría una duración aproximada de media hora.

En cuanto a los ingresos, serán por las calles Riobamba y Bartolomé Mitre y Sarandí e Hipólito Yrigoyen, tanto para peatones como para los vehículos de los principales líderes políticos del país. Sobre los cortes de calles por el operativo, las siguientes Avenidas y calles estarán valladas y restringidas: Av. Entre Ríos y Alsina, Av. Rivadavia y Av. Callao, Av. Rivadavia y Ayacucho y Combate de los Pozos e Yrigoyen.

image Calles valladas y accesos restringidos: Av. Entre Ríos y Alsina, Av. Rivadavia y Av. Callao, Av. Rivadavia y Ayacucho yCombate de los Pozos e Yrigoyen. Accesos y salidas peatonales y cocheras: Riobamba y Bartolomé Mitre y Sarandí e Hipólito Yrigoyen. El eje del discurso: el “Congreso más reformista” De acuerdo con fuentes oficiales, el mensaje presidencial estará centrado en la agenda de transformaciones que el Ejecutivo buscará profundizar durante 2026. Milei solicitó a cada ministerio y a la Jefatura de Gabinete al menos diez propuestas para nutrir su exposición.

La estrategia oficial mantiene como eje la denominada “batalla cultural” y la consigna TMAP (“Todo Marcha Acorde Al Plan”), asociada al asesor Santiago Caputo. En ese marco, el objetivo es consolidar la idea de avanzar hacia “el Congreso más reformista de la historia”.

Entre los proyectos que podrían ocupar un lugar central figuran la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una eventual Ley de Libertad Educativa con sistema de vouchers, una nueva ley de boleta única y la revisión de la norma de financiamiento de los partidos políticos vigente desde 2009. También aparece en la agenda la intención de eliminar de manera definitiva las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y avanzar en reformas vinculadas al sistema político