Alerta en la Selección Argentina: un jugador clave se lesionó y genera preocupación antes de la Finalissima contra España

El futbolista sufrió una lesión muscular y tendrá al menos tres semanas de recuperación, por lo que su presencia en el duelo ante la selección española no está asegurada, en un contexto de otras bajas sensibles para Lionel Scaloni.

Un jugador clave de Argentina se lesionó y genera preocupación antes de la Finalissima contra España.

A poco más de un mes para que la Selección Argentina enfrente a España en la Finalissima, el próximo 27 de marzo, Lionel Scaloni empieza a especular con la lista de convocados y suma preocupaciones ya que en las últimas horas se confirmó la lesión de un jugador clave del plantel.

Se trata de Nicolás González , delantero habitual en las convocatorias del conjunto nacional, quien sufrió una lesión muscular en el Atlético de Madrid y deberá afrontar un período de recuperación de al menos tres semanas . El exfutbolista de Argentinos Juniors sintió una molestia el domingo pasado en la derrota 3-0 del Atleti ante el Rayo Vallecano por la fecha 24 de la liga española.

El informe de la lesión, comunicado por el club español, no especifica la posible fecha de vuelta a las canchas : “Realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición" .

Sin embargo, este tipo de lesiones suelen demandar al menos 21 días de rehabilitación . Aunque los tiempos de recuperación le permitirían llegar en condiciones a la Finalissima , la principal preocupación pasa por si podrá recuperar el ritmo futbolístico necesario para afrontar un compromiso de alta exigencia e intensidad .

Nicolás Gonzalez sufrió una lesión muscular en el Atlético de Madrid y deberá afrontar un período de recuperación de al menos tres semanas.

La baja de González también enciende las alarmas en el Atlético de Madrid , ya que Diego Simeone deberá afrontar una serie de compromisos clave en la temporada: la vuelta ante Barcelona por la Copa del Rey , los playoffs frente al Brujas por la Champions League y tres partidos determinantes por La Liga española .

Las otras preocupaciones de Lionel Scaloni de cara a la Finalissima y Mundial

Una de las bajas confirmadas para la Finalissima —y prácticamente también para el Mundial— es la de Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda. El defensor fue operado con éxito y deberá afrontar más de seis meses de recuperación, por lo que su presencia en la Copa del Mundo está prácticamente descartada.

En tanto, Giovani Lo Celso difícilmente llegue a tiempo para el duelo ante Italia, ya que atraviesa una compleja lesión muscular en el muslo derecho, que lo mantiene alejado de las canchas y bajo un tratamiento de recuperación exigente.

Por último, Nicolás Tagliafico, pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, sufrió un esguince de tobillo a fines de enero y aún es una incógnita su regreso a la competencia en Francia, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad.

Alerta en la Selección por la lesión de Lionel Messi: ¿llega a la Finalissima?

El Inter Miami confirmó que Lionel Andrés Messi sufrió una distensión muscular del isquiotibial izquierdo y estará de baja por tiempo indeterminado. De esta manera, se presupone que el capitán de la Selección argentina no será de la partida en el inicio de la MLS.

“Messi no participó del entrenamiento del miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido ante Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces”, indicó el equipo a través de un comunicado.

El hecho generó preocupación dentro del seleccionado argentino, que en poco más de un mes deberá enfrentarse a España por la Finalissima. Además, cabe recordar que en junio comenzará una nueva Copa del Mundo, en la que los de Lionel Scaloni buscarán revalidar el título y lograr un histórico bicampeonato.

Si bien desde el Inter aseguraron que se retorno a las canchas estará ligado a su evolución clínica, por lo general una distención en el isquiotibal sistensión muscular del isquiotibial izquierdo . Esto quiere decir que, si bien posiblemente no logre estar para la apertura de la MLS, es casi un hecho que el capitán de 38 años será de la partida ante el campeón de Europa con la celeste y blanca.