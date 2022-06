Sigue contrapunto por populismo entre radicales y Macri en JxC

"Acá les dejo un video de mi pensamiento que muestra que siempre valoré las ideas del radicalismo en sus distintos matices. Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil", publicó Macri, aún calificando de desmesura la reacción radical.

El expresidente completó con que "lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante".

En el video, Macri, en los jardines de Olivos frente a un auditorio de sus entonces funcionarios, expresa que "en esta quinta que se ha vuelto a transformar en una casa abierta donde se viene a dialogar, buscar consensos, a buscar coincidencias que nos permitan construir todos esos sueños que tenemos y tenía don Hipólito porque el creía fuertemente en la herramienta del diálogo, del consenso. Él creía que no hay solución de largo plazo si no se afirma si no se funda en instituciones solidas"

Ante las radios, Morales volvió sobre la cuestión, señalando que "no es la primera vez que recibimos un agravio de Macri desde el radicalismo”

“En mi opinión -dijo el radical- no sirve producir una grieta en Juntos por el Cambio" y que "las palabras de Macri son una descalificación contra Yrigoyen y eso no lo puedo permitir".

Para el titular de la UCR, "no está bien esta actitud de Macri que es irresponsable y, además, es egoísta. Él debería ocupar un rol más lateral".

Otro que se plegó en la defensa de los valores radicales, fue el nuevo titular de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes.

"Atacar la identidad de un partido centenario y atacar a un estadista de primer nivel como Yrigoyen es un poco incomprensible", dijo este Manes.

Morales siguió, en una recorrida mediática, reprochando los dichos de su socio político.

Dijo que Macri busca “centralidad para ser candidato” y que “entorpece” las aspiraciones de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta. Reclamó, inclusive, que el expresidente aún debe pedir disculpas por lo que dijo en Brasil.

“Es una actitud de Mauricio que debiera rever, de bastante irresponsabilidad y que denota algún egoísmo que debiera analizar”.

Distintos referentes del radicalismo se expresaron en la misma sintonía por redes sociales. Entre otros, el exministro de Salud,Adolfo Rubinstein, opinó que "ya bastante grieta tenemos como para abrir otra hacia dentro de nuestro espacio. No es por ahí".

En cambio, el exministro de Cultura Pablo Avelluto señaló que "la tradición populista radical no sólo comenzó con Yrigoyen. Según parece, continúa vigente. Morales debería ofenderse menos con sus aliados. Su reciente carta abierta a Mauricio Macri es agresiva e insultante",