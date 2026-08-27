Sin proyectos de Federico Sturzenegger, el Senado sesiona este jueves Por Déborah de Urieta + Agregar ámbito en









En la primera sesión luego del traspié con la ley de Tierras, se avanzará con 67 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales. En cambio, los proyectos del ministro de Desregulación quedaron en stand-by. La oposición promete aprovechar la jornada para "pegarle" al gobierno de Javier Milei.

La ley Hojarasca no fue incluida en el temario.

El Senado sesiona este jueves a partir de las 11 para avanzar con casi 70 pliegos judiciales y cinco tratados internacionales. Será la primera vez que la Cámara que conduce Victoria Villarruel abre sus puertas después del traspié que sufrió el oficialismo con la ley de Tierras, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. La oposición promete aprovechar la jornada para "pegarle" al gobierno de Javier Milei.

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Mientras la Cámara de Diputados sesionaba este miércoles para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2, Patricia Bullrich convocó en la tarde del miércoles a los jefes de bloque para ultimar la dinámica de la sesión prevista para este jueves.

Se acordó convocarla para las 11 y con un temario acotado: 67 pliegos judiciales. Entre ellos los de Pablo Yaradola y Pablo Bertuzzi, propuestos para la Cámara Federal porteña, que deberá entender en dos causas que le preocupan al Gobierno: el Caso $Libra y las denuncias por supuesto cobro de coimas en la Andis.

Además, la Cámara alta avanzará con 5 tratados internacionales. Ellos son el Tratado con Ucrania por traslado de personas sentenciadas; la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur; el Tratado de Extradición con Chile; el Tratado relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la AELC y el Mercosur.

El Senado sesiona por primera vez después del traspié con la ley de Tierras. Además, al igual que Martín Menem en Diputados, la jefa de bloque del oficialismo, Patricia Bullrich le concedió una serie de proyectos de resolución "para sus provincias" a los senadores. Algo similar a lo que ocurrió en la sesión del miércoles en la Cámara baja, donde se aprobaron una serie de iniciativas que declaran a distintas localidades "capital nacional".

El Senado freeza los proyectos de Sturzenegger Pese a que la ley Hojarasca de Sturzenegger ya cuenta con dictamen de comisión, el texto quedó excluido del temario. "Queremos descomprimir el clima", dijeron fuentes libertarias. Es que la ley de Propiedad privada, que contaba con cambios a la ley de Tierras y de Manejo de fuego, que generó tantas rispideces con los aliados, tenía como autor al ministro de Desregulación. Si bien ambos capítulos fueron retirados antes de su votación en el recinto, la aprobación de la ley fue vista como una derrota. Luego de ese traspié, la Mesa Política, con Karina Milei a la cabeza, tomó una decisión: que todos los proyectos -los del "Coloso" inlcuidos- debían contar con la venia de ese cuerpo de trabajo antes de llegar al Congreso. A esa medida tomada por la hermana del Presidente se le sumó este freno en el Senado. La oposición aprovecha la jornada En el Peronismo ya avisaron que aprovecharán la apertura del recinto para "pegarle" al Gobierno. Según pudo saber este medio, pedirán cuestiones de privilegio para aludir al amarre de un buque británico en Tierra del Fuego -cuyo puerto está intervenido por Nación. Además, se colará el endeudamiento familiar, el exasesor Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia, investigado por el intento de asesinato a su pareja, el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, para impulsar créditos hipotecarios con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, entre otros temas.