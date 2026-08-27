Javier Milei dará una charla a alumnos de la ORT sobre Ética e Inteligencia Artificial + Agregar ámbito en









El Presidente dará un discurso este jueves ante estudiantes de cuarto y quinto año del colegio porteño, en su segunda exposición frente a alumnos secundarios.

Javier Milei brindará este jueves un discurso ante alumnos del Colegio ORT sobre Ética e Inteligencia Artificial. Casa Rosada

El presidente Javier Milei brindará este jueves un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, donde abordará la relación entre Ética e Inteligencia Artificial. La exposición está prevista para las 11 y será la segunda vez que el mandatario se presente ante un auditorio integrado por estudiantes secundarios.

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La primera ocasión fue en marzo de 2024, cuando Milei participó del acto de inicio del ciclo lectivo en el Instituto Cardenal Copello de Villa Devoto, donde cursó sus estudios secundarios. Durante aquella jornada, dos estudiantes se desmayaron en medio de su discurso y el Presidente realizó además un comentario desubicado sobre el tamaño del pene de un burro.

Ahora, Milei volverá a dirigirse a estudiantes después de que la Cámara de Diputados aprobara la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas prioritarias para el oficialismo.

Este miércoles, el mandatario celebró la aprobación del proyecto y destacó que representa un "paso fundamental para erradicar la inflación de la vida de los argentinos de bien". "Ahora a pelearla en el Senado", escribió Milei en X, en referencia al próximo tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta, donde deberá ser debatida y votada para convertirse en ley.

Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026 The Guardian cuestionó a Javier Milei y definió su campaña como "negacionista" de la dictadura El diario británico The Guardian volvió a referirse a Javier Milei en términos críticos al reconstruir la historia de Victoria Donda, hija de desaparecidos durante la última dictadura militar. En un extenso perfil publicado esta semana, el medio describió al Presidente como un “economista excéntrico” y señaló que su campaña electoral combinó el “negacionismo de la dictadura” con promesas de derogar la ley de aborto.

La referencia aparece hacia el final de un artículo de largo formato firmado por la periodista Meaghan Beatley, centrado en la historia de Donda, su apropiación durante la dictadura y el proceso mediante el cual recuperó su identidad. Tras reconstruir su militancia por los derechos humanos y su participación en la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el texto introduce a Milei como parte del escenario político posterior. “Un excéntrico economista llamado Javier Milei lanzó una campaña política que combinó el negacionismo de la dictadura con la promesa de derogar la ley de aborto”, escribió The Guardian.