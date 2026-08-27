Giro en las apuestas de Wall Street: los grandes fondos salen de la IA y se vuelcan al sector financiero

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU ya hizo mella en las decisiones de inversión de los grandes jugadores de Wall Street. La información pública disponible del segundo trimestre muestra una mudanza de posiciones. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron?

Las financieras registraron la mayor acumulación neta entre los principales fondos, mientras que los sectores industrial y de servicios públicos también recibieron nuevos flujos, pero de menor cuantía.

A pesar del boom de la inteligencia artificial (IA) y sus negocios circundantes, en el segundo trimestre del año los grandes gestores de fondos de Wall Street empezaron a ajustar posiciones, reduciendo su exposición a la tecnología y redirigiendo gran parte del dinero hacia el sector financiero . Así surge de los famosos informes 13F que la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU) obliga a presentar trimestralmente a los gestores con más de u$s100 millones en inversiones .

Según los datos recopilados por el equipo de Roberts & Ryan y Seeking Alpha , sobre la base de los 13F presentados, las financieras registraron la mayor acumulación neta entre los principales fondos, mientras que los sectores industrial y de servicios públicos también recibieron nuevos flujos, pero de menor cuantía. Al respecto, Ian Bezek, de Seeking Alpha, reconoce que la mudanza de posiciones llamó la atención por el mediocre rendimiento del ETF de State Street Financial Select Sector SPDR , que apenas acumula una suba del 6% en el año, muy por debajo del sector energético y sin destacarse frente al conjunto del mercado.

Bezek explica que el aumento de las tasas de interés favoreció a los bancos y las aseguradoras , mientras que los fondos REIT (Real Estate Investment Trust) y las acciones tecnológicas sufrieron ventas netas debido, precisamente, a su sensibilidad a las tasas y a la volatilidad de las operaciones vinculadas con la IA.

De modo que el aumento de los rendimientos de los bonos explica una parte importante de la rotación: por un lado, los bancos con bases de depósitos sólidas pueden obtener mayores retornos de los nuevos préstamos sin tener que elevar inmediatamente el costo de toda su financiación; por su parte, las aseguradoras también se benefician porque pueden invertir las primas recibidas en activos de renta fija con rentabilidades superiores.

En el pelotón de los perdedores se encuentra el sector inmobiliario , que registró las mayores ventas netas. Ocurre que los REIT suelen presentar un elevado apalancamiento, necesitan financiación barata para ampliar sus carteras y compiten directamente con una deuda pública que ofrece rendimientos cada vez más atractivos.

Por lo tanto, comprar financieras y reducir posiciones inmobiliarias constituye una respuesta lógica al encarecimiento del dinero y al repunte de los rendimientos a largo plazo.

Ahora bien, la segunda explicación es la toma de ganancias en los valores relacionados con la IA. Así, las acciones tecnológicas y de servicios de comunicación registraron ventas significativas durante el trimestre, de la mano de la creciente preocupación por el enorme gasto previsto en chips, memorias y centros de datos. Además, las tasas de interés más elevadas también encarecen la financiación de las inversiones que las grandes tecnológicas planean ejecutar durante 2027 y los años posteriores.





NYSE

Por ende, como los fondos suelen mantener una exposición relativamente estable a la renta variable, el capital vendido en tecnología necesita encontrar nuevos destinos. Así, durante el segundo trimestre, las financieras fueron las principales receptoras.

La apuesta por bancos y fintech de América Latina

¿Quién fue uno de los grandes ganadores? El neobanco brasileño Nu Holdings, cuya acción fue la más comprada del sector financiero por los fondos. Su atractivo combina un crecimiento muy elevado con una valoración aproximada de 17 veces los beneficios esperados para 2026 y 13 veces los proyectados para 2027. Otro ganador fue Credicorp, el principal grupo financiero de Perú, que también se destacó entre las principales incorporaciones.

Las compras reflejan el interés por bancos y fintech de mercados emergentes que presentan mejores perspectivas de crecimiento y valoraciones inferiores a las de sus equivalentes estadounidenses.

Mientras tanto, dentro de EEUU, los gestores se inclinaron más por los servicios financieros especializados que por los bancos tradicionales: Visa, S&P Global y CME Group recibieron entradas relevantes. Se trata de negocios de elevada calidad cuyos múltiplos se han moderado ante el temor a la IA, los pagos con criptomonedas y la competencia en los mercados financieros.

“En los últimos años, los gestores de fondos han mostrado una gran actividad en el sector tecnológico, impulsados por los gigantes tecnológicos que han liderado los índices al alza, y las acciones de semiconductores han registrado rentabilidades espectaculares. Sin embargo, las denominadas ‘Siete Magníficas’ han ralentizado su ritmo en 2026 y el mercado de la IA también está empezando a mostrar una mayor volatilidad”, señala Bezek.

De modo que la rotación no supone una apuesta indiscriminada por todos los bancos, sino una búsqueda selectiva de crecimiento, calidad y valor dentro del sector.

Pero de los datos recopilados también surge que se produjeron ventas relevantes: Figure Technology, Chime Financial y Ally Financial fueron reducidas ante la debilidad de las criptomonedas y el riesgo de deterioro del crédito al consumo. KKR y Apollo Global Management también aparecieron entre las posiciones vendidas, posiblemente por la creciente preocupación en torno al crédito privado y sus estructuras de financiación. Entre los grandes bancos estadounidenses, Bank of America fue el único que concentró varias ventas netas.

Según la visión de Bezek, que se mantiene neutral sobre el conjunto del sector financiero y descarta comprar agresivamente el ETF de State Street, los grandes bancos estadounidenses están plenamente valorados y el próximo gran movimiento de los rendimientos podría ser a la baja.

Los analistas advierten que las declaraciones 13F ofrecen pistas interesantes, aunque muestran posiciones del trimestre pasado y no deberían replicarse sin nuevos análisis. De todas maneras, las mejores oportunidades parecen encontrarse en compañías concretas —bancos latinoamericanos, fintech rentables, bolsas y proveedores especializados de servicios financieros—, en lugar de realizar una apuesta general por todo el sector, según surge del análisis de R&R y Seeking Alpha.