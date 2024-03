Subtes: la oposición busca que el aumento de tarifas no sea mayor al de los salarios

El Gobierno porteño no afloja con los aumentos previstos para el pasaje de subte que superaría los $700 para junio. Ahora la oposición al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Unión por la Patria (UP) , busca imponer una propuesta que le ponga tope al aumento. El límite serían los aumentos del salario y le llaman "tarifa justa".

De esa manera lo plantean los legisladores del bloque UP, entre ellos Juan Manuel Valdés , quien es vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas, una de las cuales debe tratar el proyecto para que llegue al recinto. También pasará por la Comisión de Presupuesto.

De esa manera, aunque la audiencia pública no es vinculante, si se realiza el 25 de abril como está previsto por el Gobierno porteño, hasta mayo al menos no podrá aumentarse la tarifa . Se demora así otro mes para beneficio de los usuarios que ven recargados sus gastos fijos diarios para trasladarse a los lugares de trabajo. Además esperan un informe del Ente Regulador de los servicios públicos porteños.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/diputados_caba/status/1772276323731255306&partner=&hide_thread=false Presentamos el proyecto Tarifa Justa para que el subte no aumente más que tu salario.



• Autoría de @jmvaldesre.



Mirá de qué se trata. pic.twitter.com/nWCrv45Cip — Bloque Legisladorxs de UxP CABA (@diputados_caba) March 25, 2024

Aumento del subte: el debate en la legislatura porteña

Los diputados porteños de UP quieren trasladar la propuesta a la audiencia pública por un lado y por otro lograr dictamen para el proyecto que propone el tope a los aumentos. Valdés aseguró que hay chances de tratar la iniciativa para “fijar un valor máximo para los aumentos” y que en junio el pasaje cueste $167 “y no los $757" que busca el Gobierno porteño.

“Los aumentos anunciados son insostenibles para la gente, el bolsillo no aguanta más y no existe proporcionalidad entre el aumento otorgado y la calidad del servicio que se ofrece”, afirmó Valdés y explicó que la propuesta busca “proteger especialmente a la población más vulnerable” como personas con discapacidad, jubilados y quienes reciban programas asistenciales.

También contempla que quienes cobren hasta dos salarios mínimos, a través de un Registro especial, podrán pagar una tarifa reducida. “Nuestra propuesta busca darle racionalidad al sistema de actualización tarifaria. El boleto no puede aumentar más que los ingresos de cada familia”, sostuvo Valdés.

En otro sentido, el diputado aseguró que desde 2013 no se realiza una auditoría al servicio de subtes y anticipó que el bloque presentará un proyecto “para realizar una auditoría completa del servicio subte porteño” porque creen que los aumentos basados en costos operativos que informó la empresa Emova, encargada de prestar el servicio de subtes, “no es un procedimiento transparente”.

Con el título "Viajar en subte no puede ser un lujo", desde la cuenta en la red social X, el bloque de legisladores porteños de UP anunció la presentación de "un proyecto para que el boleto no pueda subir más que el salario de los porteños. El GCBA quiere hacer un aumento del 500%. Tenemos que ponerle un freno a las tarifas de Jorge Macri".

El gobierno porteño llevaría el boleto de $125 a $757 en junio, un aumento del 505%. En abril costaría $574 el pasaje y en mayo $667.